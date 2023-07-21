https://ria.ru/20230721/ukraina-1885419595.html

Постпред Крыма выступил за изоляцию Украины от Черного моря

Постпред Крыма выступил за изоляцию Украины от Черного моря - РИА Новости, 21.07.2023

Постпред Крыма выступил за изоляцию Украины от Черного моря

Вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что гарантировать безопасность судоходства в Черном море... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T10:03

2023-07-21T10:03

2023-07-21T10:03

республика крым

украина

георгий мурадов

черное море

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что гарантировать безопасность судоходства в Черном море может только изоляция Украины от черноморских рубежей. Ранее в минобороны Украины заявили, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками". Кроме того, в ведомстве заявили, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 20 июля. "Высказанные угрозы являются для России ясной мотивацией для решительных действий по изоляции Киева от черноморских рубежей, лишения его любых возможностей орудовать на морских пространствах", - сказал РИА Новости Мурадов. По его словам, судорожные попытки киевского режима внести сумятицу в работу по обеспечению морских грузоперевозок из российских черноморских портов можно оценивать с сарказмом или юмором, поскольку для реализации угроз у украинской стороны нет ни правовых аргументов, ни материальных возможностей. "Однако, получая от западных спонсоров все более изощренные виды вооружений, киевские безумцы могут пойти на любые провокации. Поэтому бдительность нам утрачивать нельзя", - сказал Мурадов. При этом постпред подчеркнул, что никакая денацификация на Украине невозможна, если "не срублена голова самого нацистского режима". "Расчеты на его "перерождение" в нормальный иллюзорны. И ещё одно очень важное условие: западным кураторам формирования "антироссии" нельзя давать время на выращивание новых голов у киевской нацистской гидры. Если дадим, то всё начнётся сначала... И кровь, и экзистенциальные угрозы для нашей страны", - подчеркнул Мурадов.

https://ria.ru/20230721/ukraina-1885338807.html

https://ria.ru/20230720/porty-1885351103.html

республика крым

украина

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, украина, георгий мурадов, черное море, политика