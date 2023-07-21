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ООН заявила о неприемлемости угроз против мирных судов в Черном море
ООН заявила о неприемлемости угроз против мирных судов в Черном море - РИА Новости, 21.07.2023
ООН заявила о неприемлемости угроз против мирных судов в Черном море
Угрозы нападения на гражданские суда в Черном море неприемлемы, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T17:31
2023-07-21T17:31
2023-07-21T17:31
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ООН, 21 июл - РИА Новости. Угрозы нападения на гражданские суда в Черном море неприемлемы, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. "Угрозы относительно возможного нападения на гражданские суда, идущие в акватории Черного моря, неприемлемы. Мы также обеспокоены сообщениями о морских минах, установленных в Черном море, что создает угрозу для гражданского судоходства", - сказала ДиКарло. По ее словам, ООН настоятельно призывает воздерживаться от любых дальнейших заявлений или действий, которые могут ухудшить и без того опасную ситуацию. "Любого риска перерастания конфликта в результате военного инцидента в Черном море – преднамеренного или случайного – следует избегать любой ценой, поскольку это может привести к потенциально катастрофическим последствиям для всех нас", - указала ДиКарло. Минобороны РФ ранее заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В четверг минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".
https://ria.ru/20230721/tranzit-1885553733.html
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черное море, россия, киев, розмари дикарло, оон, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр
Черное море, Россия, Киев, Розмари ДиКарло, ООН, Министерство обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ООН заявила о неприемлемости угроз против мирных судов в Черном море
Замгенсека ООН ДиКарло назвала угрозы атак на гражданские суда в Черном море неприемлемыми
ООН, 21 июл - РИА Новости. Угрозы нападения на гражданские суда в Черном море неприемлемы, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
"Угрозы относительно возможного нападения на гражданские суда, идущие в акватории Черного моря, неприемлемы. Мы также обеспокоены сообщениями о морских минах, установленных в Черном море, что создает угрозу для гражданского судоходства", - сказала ДиКарло.
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По ее словам, ООН настоятельно призывает воздерживаться от любых дальнейших заявлений или действий, которые могут ухудшить и без того опасную ситуацию.
"Любого риска перерастания конфликта в результате военного инцидента в Черном море – преднамеренного или случайного – следует избегать любой ценой, поскольку это может привести к потенциально катастрофическим последствиям для всех нас", - указала ДиКарло.
Минобороны РФ
ранее заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.
В четверг минобороны Украины
заявило, что Киев
с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".
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