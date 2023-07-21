Рейтинг@Mail.ru
ООН заявила о неприемлемости угроз против мирных судов в Черном море - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/ugrozy-1885565808.html
ООН заявила о неприемлемости угроз против мирных судов в Черном море
ООН заявила о неприемлемости угроз против мирных судов в Черном море - РИА Новости, 21.07.2023
ООН заявила о неприемлемости угроз против мирных судов в Черном море
Угрозы нападения на гражданские суда в Черном море неприемлемы, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T17:31
2023-07-21T17:31
черное море
россия
киев
розмари дикарло
оон
министерство обороны украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
ООН, 21 июл - РИА Новости. Угрозы нападения на гражданские суда в Черном море неприемлемы, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. "Угрозы относительно возможного нападения на гражданские суда, идущие в акватории Черного моря, неприемлемы. Мы также обеспокоены сообщениями о морских минах, установленных в Черном море, что создает угрозу для гражданского судоходства", - сказала ДиКарло. По ее словам, ООН настоятельно призывает воздерживаться от любых дальнейших заявлений или действий, которые могут ухудшить и без того опасную ситуацию. "Любого риска перерастания конфликта в результате военного инцидента в Черном море – преднамеренного или случайного – следует избегать любой ценой, поскольку это может привести к потенциально катастрофическим последствиям для всех нас", - указала ДиКарло. Минобороны РФ ранее заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В четверг минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".
https://ria.ru/20230721/tranzit-1885553733.html
https://ria.ru/20230721/sudokhodstvo-1885468360.html
черное море
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черное море, россия, киев, розмари дикарло, оон, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр
Черное море, Россия, Киев, Розмари ДиКарло, ООН, Министерство обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ООН заявила о неприемлемости угроз против мирных судов в Черном море

Замгенсека ООН ДиКарло назвала угрозы атак на гражданские суда в Черном море неприемлемыми

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 июл - РИА Новости. Угрозы нападения на гражданские суда в Черном море неприемлемы, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
"Угрозы относительно возможного нападения на гражданские суда, идущие в акватории Черного моря, неприемлемы. Мы также обеспокоены сообщениями о морских минах, установленных в Черном море, что создает угрозу для гражданского судоходства", - сказала ДиКарло.
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Вершинин допустил, что Путин и Эрдоган обсудят транзит судов в Черном море
16:52
По ее словам, ООН настоятельно призывает воздерживаться от любых дальнейших заявлений или действий, которые могут ухудшить и без того опасную ситуацию.
"Любого риска перерастания конфликта в результате военного инцидента в Черном море – преднамеренного или случайного – следует избегать любой ценой, поскольку это может привести к потенциально катастрофическим последствиям для всех нас", - указала ДиКарло.
Минобороны РФ ранее заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.
В четверг минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал угрозы судоходству в Черном море со стороны Киева
12:38
 
Черное мореРоссияКиевРозмари ДиКарлоООНМинистерство обороны УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала