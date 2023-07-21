Рейтинг@Mail.ru
В избиркоме Запорожской области сообщили об угрозах со стороны Украины - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:34 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/ugrozy-1885397899.html
В избиркоме Запорожской области сообщили об угрозах со стороны Украины
В избиркоме Запорожской области сообщили об угрозах со стороны Украины - РИА Новости, 21.07.2023
В избиркоме Запорожской области сообщили об угрозах со стороны Украины
Члены территориальных и участковых избирательных комиссий Запорожской области получают угрозы со стороны Украины, перед выборами возможны провокации, заявила... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T05:34
2023-07-21T05:34
запорожская область
политика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818684015_0:313:3082:2047_1920x0_80_0_0_83af8c6129cacd6d8d16973f111be5f6.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Члены территориальных и участковых избирательных комиссий Запорожской области получают угрозы со стороны Украины, перед выборами возможны провокации, заявила РИА Новости глава областного избиркома Галина Катющенко. "Провокаций мы не ждем, но они точно будут. Уже сейчас есть первые моменты, когда пытаются запугать членов наших территориальных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий. Я думаю, что ко дню голосований это станет еще более актуально. Естественно, что людей будут запугивать, но мы к этому готовы и будем этому противостоять", – сказала Катющенко. Она подчеркнула, что аналогичная ситуация была во время референдума о присоединении Запорожской области к Российской Федерации. "Та сторона уже увидела, что на референдуме мы не побоялись, хотя была еще более обостренная ситуация. Ни один член УИК или ТИК не дрогнул, все вышли на свои рабочие места. Так будет и в этот раз. Кроме того, мы проводим определенный инструктаж на случай рассылки всевозможных провокационных сообщений. Мы готовы к противостоянию, фейкам и всему подобному", – подчеркнула глава избиркома. В единый день голосования 10 сентября в Запорожской области пройдут выборы депутатов законодательного собрания.
https://ria.ru/20230721/vybory-1885392762.html
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818684015_282:0:3011:2047_1920x0_80_0_0_a54ecadc1212e76f455ea8c5a0437ee4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, политика, украина
Запорожская область, Политика, Украина
В избиркоме Запорожской области сообщили об угрозах со стороны Украины

Глава избиркома Запорожской области Катющенко: члены комиссии получают угрозы от Киева

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава избиркома Запорожской области Галина Катющенко
Глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Члены территориальных и участковых избирательных комиссий Запорожской области получают угрозы со стороны Украины, перед выборами возможны провокации, заявила РИА Новости глава областного избиркома Галина Катющенко.
«
"Провокаций мы не ждем, но они точно будут. Уже сейчас есть первые моменты, когда пытаются запугать членов наших территориальных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий. Я думаю, что ко дню голосований это станет еще более актуально. Естественно, что людей будут запугивать, но мы к этому готовы и будем этому противостоять", – сказала Катющенко.
Она подчеркнула, что аналогичная ситуация была во время референдума о присоединении Запорожской области к Российской Федерации.
"Та сторона уже увидела, что на референдуме мы не побоялись, хотя была еще более обостренная ситуация. Ни один член УИК или ТИК не дрогнул, все вышли на свои рабочие места. Так будет и в этот раз. Кроме того, мы проводим определенный инструктаж на случай рассылки всевозможных провокационных сообщений. Мы готовы к противостоянию, фейкам и всему подобному", – подчеркнула глава избиркома.
В единый день голосования 10 сентября в Запорожской области пройдут выборы депутатов законодательного собрания.
Избирательный участок в России - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
В Запорожской области рассказали о порядке избрания главы региона
03:11
 
Запорожская областьПолитикаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала