https://ria.ru/20230721/ugrozy-1885397899.html

В избиркоме Запорожской области сообщили об угрозах со стороны Украины

В избиркоме Запорожской области сообщили об угрозах со стороны Украины - РИА Новости, 21.07.2023

В избиркоме Запорожской области сообщили об угрозах со стороны Украины

Члены территориальных и участковых избирательных комиссий Запорожской области получают угрозы со стороны Украины, перед выборами возможны провокации, заявила... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T05:34

2023-07-21T05:34

2023-07-21T05:34

запорожская область

политика

украина

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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Члены территориальных и участковых избирательных комиссий Запорожской области получают угрозы со стороны Украины, перед выборами возможны провокации, заявила РИА Новости глава областного избиркома Галина Катющенко. "Провокаций мы не ждем, но они точно будут. Уже сейчас есть первые моменты, когда пытаются запугать членов наших территориальных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий. Я думаю, что ко дню голосований это станет еще более актуально. Естественно, что людей будут запугивать, но мы к этому готовы и будем этому противостоять", – сказала Катющенко. Она подчеркнула, что аналогичная ситуация была во время референдума о присоединении Запорожской области к Российской Федерации. "Та сторона уже увидела, что на референдуме мы не побоялись, хотя была еще более обостренная ситуация. Ни один член УИК или ТИК не дрогнул, все вышли на свои рабочие места. Так будет и в этот раз. Кроме того, мы проводим определенный инструктаж на случай рассылки всевозможных провокационных сообщений. Мы готовы к противостоянию, фейкам и всему подобному", – подчеркнула глава избиркома. В единый день голосования 10 сентября в Запорожской области пройдут выборы депутатов законодательного собрания.

https://ria.ru/20230721/vybory-1885392762.html

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запорожская область, политика, украина