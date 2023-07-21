https://ria.ru/20230721/udar-1885503851.html

ВМФ нанес удар по украинским объектам, где готовились теракты против России

ВМФ нанес удар по украинским объектам, где готовились теракты против России - РИА Новости, 21.07.2023

ВМФ нанес удар по украинским объектам, где готовились теракты против России

Российские военные минувшей ночью поразили объекты на Украине, где готовились теракты с применением беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T14:14

2023-07-21T14:14

2023-07-21T15:58

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью поразили объекты на Украине, где готовились теракты с применением беспилотников, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением ударных беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Все назначенные объекты удалось поразить, цель удара достигнута, подчеркнули в ведомстве.Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли поражение 102 подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах. В частности, в районе Ровнополья в Запорожской области они уничтожили склад топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Возле Новомихайловки в ДНР удалось поразить пункт управления украинской 79-й десантно-штурмовой бригады.Средства ПВО за сутки перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 14 беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области.Накануне Минобороны также сообщало о поражении целей в районе Одессы и Ильичевска. Это стало ударом возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.В ночь на 17 июля Украина атаковала мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее бессмысленным с военной точки зрения и жестоким преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html

https://ria.ru/20230721/trevoga-1885495880.html

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донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, украина, запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины