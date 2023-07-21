ВМФ нанес удар по украинским объектам, где готовились теракты против России
Минобороны РФ сообщило о поражении всех назначенных целей ударов по Украине
Пуск ракет с корабля ВМФ России. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью поразили объекты на Украине, где готовились теракты с применением беспилотников, сообщили в Минобороны.
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"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением ударных беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Все назначенные объекты удалось поразить, цель удара достигнута, подчеркнули в ведомстве.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли поражение 102 подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах. В частности, в районе Ровнополья в Запорожской области они уничтожили склад топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Возле Новомихайловки в ДНР удалось поразить пункт управления украинской 79-й десантно-штурмовой бригады.
Средства ПВО за сутки перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 14 беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области.
Накануне Минобороны также сообщало о поражении целей в районе Одессы и Ильичевска. Это стало ударом возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.
В ночь на 17 июля Украина атаковала мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее бессмысленным с военной точки зрения и жестоким преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.