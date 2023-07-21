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ВМФ нанес удар по украинским объектам, где готовились теракты против России - РИА Новости, 21.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 21.07.2023 (обновлено: 15:58 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/udar-1885503851.html
ВМФ нанес удар по украинским объектам, где готовились теракты против России
ВМФ нанес удар по украинским объектам, где готовились теракты против России - РИА Новости, 21.07.2023
ВМФ нанес удар по украинским объектам, где готовились теракты против России
Российские военные минувшей ночью поразили объекты на Украине, где готовились теракты с применением беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:14
2023-07-21T15:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
запорожская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью поразили объекты на Украине, где готовились теракты с применением беспилотников, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением ударных беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Все назначенные объекты удалось поразить, цель удара достигнута, подчеркнули в ведомстве.Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли поражение 102 подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах. В частности, в районе Ровнополья в Запорожской области они уничтожили склад топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Возле Новомихайловки в ДНР удалось поразить пункт управления украинской 79-й десантно-штурмовой бригады.Средства ПВО за сутки перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 14 беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области.Накануне Минобороны также сообщало о поражении целей в районе Одессы и Ильичевска. Это стало ударом возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.В ночь на 17 июля Украина атаковала мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее бессмысленным с военной точки зрения и жестоким преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html
https://ria.ru/20230721/trevoga-1885495880.html
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безопасность, россия, украина, запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВМФ нанес удар по украинским объектам, где готовились теракты против России

Минобороны РФ сообщило о поражении всех назначенных целей ударов по Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск ракет с корабля ВМФ России
Пуск ракет с корабля ВМФ России - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск ракет с корабля ВМФ России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью поразили объекты на Украине, где готовились теракты с применением беспилотников, сообщили в Минобороны.
«
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением ударных беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Все назначенные объекты удалось поразить, цель удара достигнута, подчеркнули в ведомстве.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли поражение 102 подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах. В частности, в районе Ровнополья в Запорожской области они уничтожили склад топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Возле Новомихайловки в ДНР удалось поразить пункт управления украинской 79-й десантно-штурмовой бригады.
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Средства ПВО за сутки перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 14 беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области.
Накануне Минобороны также сообщало о поражении целей в районе Одессы и Ильичевска. Это стало ударом возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.
В ночь на 17 июля Украина атаковала мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее бессмысленным с военной точки зрения и жестоким преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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