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Минобороны Китая назвало цель морских учений с Россией в Японском море - РИА Новости, 21.07.2023
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12:22 21.07.2023 (обновлено: 12:24 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/ucheniya-1885461814.html
Минобороны Китая назвало цель морских учений с Россией в Японском море
Минобороны Китая назвало цель морских учений с Россией в Японском море - РИА Новости, 21.07.2023
Минобороны Китая назвало цель морских учений с Россией в Японском море
Проходящие в Японском море совместные военные учения России и Китая направлены на расширение возможностей по совместной защите мира в регионе и преодолению... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:22
2023-07-21T12:24
китай
россия
японское море
ноак
в мире
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ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Проходящие в Японском море совместные военные учения России и Китая направлены на расширение возможностей по совместной защите мира в регионе и преодолению различных вызовов, заявило министерство обороны КНР. "Все участвующие в учениях офицеры и солдаты приложат все силы, чтобы посредством реальных действий укрепить способности совместно защищать мир и стабильность в регионе, а также преодолевать различные вызовы в сфере безопасности", - говорится в заявлении ведомства. Совместные российско-китайские военно-морские учения "Север/Взаимодействие - 2023" проводятся в акватории Японского моря с 20 по 23 июля. Основной целью учений является укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Военно-морской флот России на учениях представляют большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также суда обеспечения. От ВМС НОАК в учениях задействованы эскадренные миноносцы "Цицикар" и "Гуйян", сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху". Также к учениям с двух сторон привлекается более 30 летательных аппаратов морской авиации, в том числе противолодочные самолеты, вертолеты, истребители-перехватчики.
https://ria.ru/20230716/ucheniya-1884469108.html
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китай, россия, японское море, ноак, в мире
Китай, Россия, Японское море, НОАК, В мире
Минобороны Китая назвало цель морских учений с Россией в Японском море

Минобороны Китая: морские учения с Россией направлены на укрепление стабильности в регионе

© РИА НовостиРоссийско-китайские учения в акватории Японского моря. Кадр из видео
Российско-китайские учения в акватории Японского моря. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости
Российско-китайские учения в акватории Японского моря. Кадр из видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Проходящие в Японском море совместные военные учения России и Китая направлены на расширение возможностей по совместной защите мира в регионе и преодолению различных вызовов, заявило министерство обороны КНР.
«
"Все участвующие в учениях офицеры и солдаты приложат все силы, чтобы посредством реальных действий укрепить способности совместно защищать мир и стабильность в регионе, а также преодолевать различные вызовы в сфере безопасности", - говорится в заявлении ведомства.
Совместные российско-китайские военно-морские учения "Север/Взаимодействие - 2023" проводятся в акватории Японского моря с 20 по 23 июля. Основной целью учений является укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Военно-морской флот России на учениях представляют большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также суда обеспечения.
От ВМС НОАК в учениях задействованы эскадренные миноносцы "Цицикар" и "Гуйян", сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху". Также к учениям с двух сторон привлекается более 30 летательных аппаратов морской авиации, в том числе противолодочные самолеты, вертолеты, истребители-перехватчики.
Совместные российско-китайские военные учения - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
СМИ: Россия и КНР провели рекордное число совместных военных учений за год
16 июля, 15:58
 
КитайРоссияЯпонское мореНОАКВ мире
 
 
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