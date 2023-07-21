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Минобороны Китая назвало цель морских учений с Россией в Японском море
Минобороны Китая назвало цель морских учений с Россией в Японском море - РИА Новости, 21.07.2023
Минобороны Китая назвало цель морских учений с Россией в Японском море
Проходящие в Японском море совместные военные учения России и Китая направлены на расширение возможностей по совместной защите мира в регионе и преодолению... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:22
2023-07-21T12:22
2023-07-21T12:24
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ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Проходящие в Японском море совместные военные учения России и Китая направлены на расширение возможностей по совместной защите мира в регионе и преодолению различных вызовов, заявило министерство обороны КНР. "Все участвующие в учениях офицеры и солдаты приложат все силы, чтобы посредством реальных действий укрепить способности совместно защищать мир и стабильность в регионе, а также преодолевать различные вызовы в сфере безопасности", - говорится в заявлении ведомства. Совместные российско-китайские военно-морские учения "Север/Взаимодействие - 2023" проводятся в акватории Японского моря с 20 по 23 июля. Основной целью учений является укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Военно-морской флот России на учениях представляют большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также суда обеспечения. От ВМС НОАК в учениях задействованы эскадренные миноносцы "Цицикар" и "Гуйян", сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху". Также к учениям с двух сторон привлекается более 30 летательных аппаратов морской авиации, в том числе противолодочные самолеты, вертолеты, истребители-перехватчики.
https://ria.ru/20230716/ucheniya-1884469108.html
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китай, россия, японское море, ноак, в мире
Китай, Россия, Японское море, НОАК, В мире
Минобороны Китая назвало цель морских учений с Россией в Японском море
Минобороны Китая: морские учения с Россией направлены на укрепление стабильности в регионе