В Йемене убили сотрудника продовольственной программы ООН
На юго-западе Йемена убили сотрудника продовольственной программы ООН из Иордании
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
КАИР, 21 июл - РИА Новости. Сотрудник Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН из Иордании убит в провинции Таиз на юго-западе Йемена, сообщил йеменский министр здравоохранения Касем Бухайбех.
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"Преступное нападение было совершено на одного из гуманитарных сотрудников ВПП в городе Эт-Турба в Таизе… Приносим соболезнования семье убитого гражданина Иордании Муайеда Хамиди", - написал Бухайбех в Twitter.
Министр призвал органы безопасности задержать виновных в убийстве сотрудника ВПП и привлечь их к ответственности.
По информации источника РИА Новости в органах власти провинции Таиз, вооруженные люди открыли огонь по сотруднику ВПП у входа в один из ресторанов в Эт-Турбе.
В Йемене восемь лет продолжается вооруженный конфликт, который отразился на различных аспектах жизни страны, в том числе на ситуации с безопасностью. С сентября 2014 года группировка "Ансар Алла" (хуситы) контролирует большинство провинций в центральном и северном Йемене, включая столицу Сану, несмотря на вступление арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в марте 2015 года в войне против хуситов в поддержку йеменской армии, чтобы освободить эти районы из-под контроля группировки.