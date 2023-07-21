Рейтинг@Mail.ru
В Йемене убили сотрудника продовольственной программы ООН - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/ubiystvo-1885583315.html
В Йемене убили сотрудника продовольственной программы ООН
В Йемене убили сотрудника продовольственной программы ООН - РИА Новости, 21.07.2023
В Йемене убили сотрудника продовольственной программы ООН
Сотрудник Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН из Иордании убит в провинции Таиз на юго-западе Йемена, сообщил йеменский министр здравоохранения... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T18:40
2023-07-21T18:40
в мире
йемен
таиз (мухафаза)
иордания
ансар алла
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
КАИР, 21 июл - РИА Новости. Сотрудник Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН из Иордании убит в провинции Таиз на юго-западе Йемена, сообщил йеменский министр здравоохранения Касем Бухайбех. "Преступное нападение было совершено на одного из гуманитарных сотрудников ВПП в городе Эт-Турба в Таизе… Приносим соболезнования семье убитого гражданина Иордании Муайеда Хамиди", - написал Бухайбех в Twitter. Министр призвал органы безопасности задержать виновных в убийстве сотрудника ВПП и привлечь их к ответственности. По информации источника РИА Новости в органах власти провинции Таиз, вооруженные люди открыли огонь по сотруднику ВПП у входа в один из ресторанов в Эт-Турбе. В Йемене восемь лет продолжается вооруженный конфликт, который отразился на различных аспектах жизни страны, в том числе на ситуации с безопасностью. С сентября 2014 года группировка "Ансар Алла" (хуситы) контролирует большинство провинций в центральном и северном Йемене, включая столицу Сану, несмотря на вступление арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в марте 2015 года в войне против хуситов в поддержку йеменской армии, чтобы освободить эти районы из-под контроля группировки.
https://ria.ru/20230611/voz-1877488624.html
йемен
таиз (мухафаза)
иордания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, таиз (мухафаза), иордания, ансар алла, оон
В мире, Йемен, Таиз (мухафаза), Иордания, Ансар Алла, ООН
В Йемене убили сотрудника продовольственной программы ООН

На юго-западе Йемена убили сотрудника продовольственной программы ООН из Иордании

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 21 июл - РИА Новости. Сотрудник Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН из Иордании убит в провинции Таиз на юго-западе Йемена, сообщил йеменский министр здравоохранения Касем Бухайбех.
«
"Преступное нападение было совершено на одного из гуманитарных сотрудников ВПП в городе Эт-Турба в Таизе… Приносим соболезнования семье убитого гражданина Иордании Муайеда Хамиди", - написал Бухайбех в Twitter.
Министр призвал органы безопасности задержать виновных в убийстве сотрудника ВПП и привлечь их к ответственности.
По информации источника РИА Новости в органах власти провинции Таиз, вооруженные люди открыли огонь по сотруднику ВПП у входа в один из ресторанов в Эт-Турбе.
В Йемене восемь лет продолжается вооруженный конфликт, который отразился на различных аспектах жизни страны, в том числе на ситуации с безопасностью. С сентября 2014 года группировка "Ансар Алла" (хуситы) контролирует большинство провинций в центральном и северном Йемене, включая столицу Сану, несмотря на вступление арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в марте 2015 года в войне против хуситов в поддержку йеменской армии, чтобы освободить эти районы из-под контроля группировки.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
При нападении боевиков на отель в Сомали погиб сотрудник ВОЗ
11 июня, 11:03
 
В миреЙеменТаиз (мухафаза)ИорданияАнсар АллаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала