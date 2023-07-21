https://ria.ru/20230721/ubiystvo-1885583315.html

В Йемене убили сотрудника продовольственной программы ООН

В Йемене убили сотрудника продовольственной программы ООН - РИА Новости, 21.07.2023

В Йемене убили сотрудника продовольственной программы ООН

Сотрудник Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН из Иордании убит в провинции Таиз на юго-западе Йемена, сообщил йеменский министр здравоохранения... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T18:40

2023-07-21T18:40

2023-07-21T18:40

в мире

йемен

таиз (мухафаза)

иордания

ансар алла

оон

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КАИР, 21 июл - РИА Новости. Сотрудник Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН из Иордании убит в провинции Таиз на юго-западе Йемена, сообщил йеменский министр здравоохранения Касем Бухайбех. "Преступное нападение было совершено на одного из гуманитарных сотрудников ВПП в городе Эт-Турба в Таизе… Приносим соболезнования семье убитого гражданина Иордании Муайеда Хамиди", - написал Бухайбех в Twitter. Министр призвал органы безопасности задержать виновных в убийстве сотрудника ВПП и привлечь их к ответственности. По информации источника РИА Новости в органах власти провинции Таиз, вооруженные люди открыли огонь по сотруднику ВПП у входа в один из ресторанов в Эт-Турбе. В Йемене восемь лет продолжается вооруженный конфликт, который отразился на различных аспектах жизни страны, в том числе на ситуации с безопасностью. С сентября 2014 года группировка "Ансар Алла" (хуситы) контролирует большинство провинций в центральном и северном Йемене, включая столицу Сану, несмотря на вступление арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в марте 2015 года в войне против хуситов в поддержку йеменской армии, чтобы освободить эти районы из-под контроля группировки.

https://ria.ru/20230611/voz-1877488624.html

йемен

таиз (мухафаза)

иордания

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, йемен, таиз (мухафаза), иордания, ансар алла, оон