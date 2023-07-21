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"Хотели того, чего добились": США пытаются убедить всех в успехе на Украине

"Хотели того, чего добились": США пытаются убедить всех в успехе на Украине - РИА Новости, 21.07.2023

"Хотели того, чего добились": США пытаются убедить всех в успехе на Украине

Американский аналитический центр RAND опубликовал статью, в которой утверждается, что, несмотря на отсутствие значимых побед ВСУ, контрнаступ — это история... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T08:00

2023-07-21T08:00

2023-07-21T08:04

специальная военная операция на украине

аналитика

сша

украина

вашингтон (штат)

rand

вооруженные силы украины

нато

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Американский аналитический центр RAND опубликовал статью, в которой утверждается, что, несмотря на отсутствие значимых побед ВСУ, контрнаступ — это история успеха. И фактически признается вовлечение Вашингтона в конфликт на Украине. Ведь пока противостояние продолжается, США выигрывают время для развития собственных вооруженных сил. Враг в это время вынужден сражаться с американскими прокси, а Вашингтону такой формат дает возможность избежать прямого участия в противостоянии.Идея автора заключается в том, что на Украине якобы удалось создать уникальный в своей эффективности механизм военного сотрудничества между Белым домом и его подопечным. Раньше, по его словам, США использовали две модели.Согласно первой, американцы обеспечивали быстрое наращивание мощи своего союзника — за счет поставок вооружений и обучения войск. Однако такой подход, отмечается в статье, приносит больше вреда, чем пользы. Дело в том, что эта "милитаризация извне" влекла за собой нарушения прав человека и обострение противоречий, приводивших к гражданским войнам. Эти тезисы подкрепляются африканскими примерами.Второй вариант — куда более затратный и сложный. Он предполагает попытку полной перестройки военной инфраструктуры партнера в сочетании с накачкой новейшим оружием и подготовкой солдат. Здесь проблема заключалась как раз таки в цене вопроса. Однако взамен США получали полностью подконтрольную страну. Но, как показала практика во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, всегда рано или поздно наступал момент, когда прибыль от овчинки не окупала выделку, что делало все предыдущие успехи бессмысленными. Даже если таковые были.Между этими Сциллой и Харибдой американской заботы, сокрушившими не одно государство, лежит предлагаемый автором "последовательный подход". Он должен сочетать в себе две ключевые характеристики, которые сулят успех: порядок операций и согласование интересов. Первое подразумевает сначала создание или реформирование оборонных институтов, а затем уже снижение вовлеченности и ограничение помощи сугубо оружейными поставками в сочетании с тактической подготовкой личного состава. Второе — учет интересов партнера. Для этого, как отмечается в статье, партнером США должен руководить национальный лидер, способный обеспечивать должную реализацию всех программ.Именно это, как утверждает автор, можно было наблюдать с 2014 по 2021 год на Украине.И если в целом предлагаемая картина смотрится — с оговорками — логично, то вывод, привязывающий всю теоретическую базу к примеру Украины, не выдерживает никакой критики. Ведь теперь аппарат жизнеобеспечения киевского режима питают не только сами Штаты, но и весь западный мир в целом. А результаты между тем сомнительные.Взять, например, одну из главных проблем нынешнего конфликта — снаряды. Вашингтон не может обеспечить необходимое количество и вынужден поставлять кассетные боеприпасы. Евросоюз убеждает свой ВПК нарастить производственные мощности, но оружейники отказываются: опасаются убытков из-за неминуемого падения спроса после завершения конфликта. А запасы тем временем подходят к концу. Например, как писали в конце июня немецкие СМИ, у Германии осталось всего 20 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. Этого должно хватить на месяц боевых действий по стандартам НАТО. А по стандартам нынешнего конфликта такой запас без особого труда можно исчерпать за неделю.И за это Киев предлагает своим кураторам поражающие воображение зрелище горящих западных танков в запорожских степях и новости об очередной попытке добраться до первой линии обороны российской армии. В общем, не очень вдохновляющие сюжеты. А подкрепляет Зеленский это дальнейшим давлением на Запад в духе: "Ты можешь дать "Леопард"/ATACMS/F-16/"Звезду смерти"? Ну дай!"Собственно, реальное положение дел происходящего в Вашингтоне уже не просто начинают понимать — о нем говорят в открытую. Так, недавно начальник штаба Разведывательного управления Министерства обороны США Джон Кирххофер заявил, что сейчас конфликт зашел в тупик. И подчеркнул: ни один из запрашиваемых Киевом типов вооружений "не является святым Граалем, который ищут украинцы и который позволит им прорваться".А значит, сейчас все доводы, которые приводят американские околовоенные аналитики, завязаны не на реальности, а на ожиданиях их спонсоров. RAND — традиционно "ястребиная" структура, обслуживающая интересы силового блока в американской политике. Сторонникам эскалации, верящим в возможность победы над Россией на поле боя, не удалось добиться того, чего они хотели. И теперь они пытаются выдать достигнутое за желаемое.

https://ria.ru/20230702/atacms-1881521663.html

https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html

https://ria.ru/20230718/ssha-1884941268.html

https://ria.ru/20230720/vsu-1885282546.html

https://ria.ru/20230720/ukraina-1885262231.html

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украина

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аналитика, сша, украина, вашингтон (штат), rand, вооруженные силы украины, нато, f-16