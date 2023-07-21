https://ria.ru/20230721/tunis-1885392007.html

Аномальная жара в Тунисе вызвала рекордное потребление электроэнергии

Аномальная жара в Тунисе вызвала рекордное потребление электроэнергии - РИА Новости, 21.07.2023

Аномальная жара в Тунисе вызвала рекордное потребление электроэнергии

Рекордный пик потребления электричества зафиксирован в четверг в Тунисе из-за установившейся многодневной аномальной жары, сообщает информагентство TAP со... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T02:47

2023-07-21T02:47

2023-07-21T02:47

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в мире

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ТУНИС, 21 июл - РИА Новости. Рекордный пик потребления электричества зафиксирован в четверг в Тунисе из-за установившейся многодневной аномальной жары, сообщает информагентство TAP со ссылкой на энергетиков. "В четверг в Тунисе был зафиксирован третий рекордный пик потребления электроэнергии из-за чрезмерного использования кондиционеров… он был зафиксирован в 12.48 (по местному времени - ред.) и составил 4825 мегаватт", - заявил агентству представитель Тунисской электроэнергетической и газовой компании Мунир аль-Габири. Предыдущий рекорд потребления электроэнергии в Тунисе был зафиксирован также в этом месяце – 10 июля, он составил 4693 мегаватт. По словам аль-Гариба, в связи с небывалым ростом потребления электричества, компания была вынуждена ввести периодические отключения электроэнергии в некоторых районах страны, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать веерных отключений электроэнергии. По данным синоптиков, пик аномальной жары, установившейся почти неделю назад в Тунисе и других странах региона вызван африканским антициклоном "Харон". Температура днем в Тунисе достигает 46 градусов, в отдельных пустынных районах страны она превышает 50 градусов. Ночью термометр опускается до 25 градусов.

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