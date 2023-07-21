https://ria.ru/20230721/tsru-1885622055.html

Байден предложил директору ЦРУ Бернсу стать членом его кабинета

Байден предложил директору ЦРУ Бернсу стать членом его кабинета - РИА Новости, 21.07.2023

Байден предложил директору ЦРУ Бернсу стать членом его кабинета

Президент США Джо Байден предложил директору ЦРУ Уильяму Бернсу стать членом его кабинета. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T23:20

2023-07-21T23:20

2023-07-21T23:20

в мире

сша

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

джо байден

россия

вашингтон (штат)

сеймур херш

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден предложил директору ЦРУ Уильяму Бернсу стать членом его кабинета. "Я рад сообщить, что пригласил директора ЦРУ Уильяма Бернса на службу в качестве члена своего кабинета", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников, за последнее время Бернс успел стать "секретарем по сложным проблемам". Согласно изданию, несмотря на утверждения директора ЦРУ о том, что он "не занимается дипломатией", именно он был ключевым представителем от Вашингтона в Москве задолго до начала спецоперации на Украине в 2022 году. При этом среди остальных американских коллег он мог иметь "самое прямое" общение с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источник в разведке сообщал, что Бернс претендует на пост госсекретаря США. Херш также напомнил, что нынешний глава ЦРУ при Джордже Буше-младшем служил послом США в России, при Бараке Обаме он был заместителем госсекретаря.

https://ria.ru/20230721/tsru-1885391473.html

https://ria.ru/20230713/berns-1884037068.html

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в мире, сша, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), джо байден, россия, вашингтон (штат), сеймур херш