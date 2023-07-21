https://ria.ru/20230721/tsel-1885388545.html

Экс-судья раскрыл главную цель США в отношении России

Экс-судья раскрыл главную цель США в отношении России - РИА Новости, 21.07.2023

Экс-судья раскрыл главную цель США в отношении России

На Украине невозможно достичь прекращения огня из-за того, что США боятся потерпеть поражение в стремлении сменить власть в России, такое мнение высказал бывший РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T01:12

2023-07-21T01:12

2023-07-21T01:12

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

украина

джо байден

виктория нуланд

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867307304_0:220:3050:1936_1920x0_80_0_0_04600b33bedb50addf34b41418e9f0dd.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. На Украине невозможно достичь прекращения огня из-за того, что США боятся потерпеть поражение в стремлении сменить власть в России, такое мнение высказал бывший судья Верховного суда Нью-Джерси, колумнист Эндрю Наполитано на своем YouTube-канале Judging Freedom."Вы знаете, почему нет прекращения огня? Потому что Джо Байден и глобалисты в Госдепартаменте, такие как Виктория Нуланд и Тони Блинкен, не хотят прекращения огня, так как это приведет к позорному провалу их планов по смещению (президента России. — Прим. ред.) Владимира Путина.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

https://ria.ru/20230720/provokatsii-1885373585.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, джо байден, виктория нуланд, владимир путин, государственный департамент сша