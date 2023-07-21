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Экс-судья раскрыл главную цель США в отношении России
Экс-судья раскрыл главную цель США в отношении России - РИА Новости, 21.07.2023
Экс-судья раскрыл главную цель США в отношении России
На Украине невозможно достичь прекращения огня из-за того, что США боятся потерпеть поражение в стремлении сменить власть в России, такое мнение высказал бывший РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T01:12
2023-07-21T01:12
2023-07-21T01:12
специальная военная операция на украине
в мире
сша
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джо байден
виктория нуланд
владимир путин
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. На Украине невозможно достичь прекращения огня из-за того, что США боятся потерпеть поражение в стремлении сменить власть в России, такое мнение высказал бывший судья Верховного суда Нью-Джерси, колумнист Эндрю Наполитано на своем YouTube-канале Judging Freedom."Вы знаете, почему нет прекращения огня? Потому что Джо Байден и глобалисты в Госдепартаменте, такие как Виктория Нуланд и Тони Блинкен, не хотят прекращения огня, так как это приведет к позорному провалу их планов по смещению (президента России. — Прим. ред.) Владимира Путина.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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Экс-судья раскрыл главную цель США в отношении России
Бывший судья Наполитано: на Украине нет мира из-за желания США сменить власть в России