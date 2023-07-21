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Экс-судья раскрыл главную цель США в отношении России - РИА Новости, 21.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:12 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/tsel-1885388545.html
Экс-судья раскрыл главную цель США в отношении России
Экс-судья раскрыл главную цель США в отношении России - РИА Новости, 21.07.2023
Экс-судья раскрыл главную цель США в отношении России
На Украине невозможно достичь прекращения огня из-за того, что США боятся потерпеть поражение в стремлении сменить власть в России, такое мнение высказал бывший РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T01:12
2023-07-21T01:12
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
джо байден
виктория нуланд
владимир путин
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. На Украине невозможно достичь прекращения огня из-за того, что США боятся потерпеть поражение в стремлении сменить власть в России, такое мнение высказал бывший судья Верховного суда Нью-Джерси, колумнист Эндрю Наполитано на своем YouTube-канале Judging Freedom."Вы знаете, почему нет прекращения огня? Потому что Джо Байден и глобалисты в Госдепартаменте, такие как Виктория Нуланд и Тони Блинкен, не хотят прекращения огня, так как это приведет к позорному провалу их планов по смещению (президента России. — Прим. ред.) Владимира Путина.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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в мире, сша, россия, украина, джо байден, виктория нуланд, владимир путин, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Джо Байден, Виктория Нуланд, Владимир Путин, Государственный департамент США
Экс-судья раскрыл главную цель США в отношении России

Бывший судья Наполитано: на Украине нет мира из-за желания США сменить власть в России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. На Украине невозможно достичь прекращения огня из-за того, что США боятся потерпеть поражение в стремлении сменить власть в России, такое мнение высказал бывший судья Верховного суда Нью-Джерси, колумнист Эндрю Наполитано на своем YouTube-канале Judging Freedom.
«
"Вы знаете, почему нет прекращения огня? Потому что Джо Байден и глобалисты в Госдепартаменте, такие как Виктория Нуланд и Тони Блинкен, не хотят прекращения огня, так как это приведет к позорному провалу их планов по смещению (президента России. — Прим. ред.) Владимира Путина.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДжо БайденВиктория НуландВладимир ПутинГосударственный департамент США
 
 
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