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"Настоящий ад". На Украине забили тревогу из-за новой проблемы - РИА Новости, 21.07.2023
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13:52 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/trevoga-1885495880.html
"Настоящий ад". На Украине забили тревогу из-за новой проблемы
"Настоящий ад". На Украине забили тревогу из-за новой проблемы - РИА Новости, 21.07.2023
"Настоящий ад". На Украине забили тревогу из-за новой проблемы
Огромные пробки между границами Украины и Европы стали настоящим адом для украинцев, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:52
2023-07-21T13:52
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Огромные пробки между границами Украины и Европы стали настоящим адом для украинцев, сообщает издание "Страна.ua".&quot;Люди вынуждены выстаивать по 5–10 часов, причем не только в направлении к ЕС, но и обратно, чего ранее не было&quot;, — говорится в материале.Украинцы жалуются, что дорога в Европу превратилась в настоящий ад: им приходится ждать десятки часов, бытовые удобства рядом с дорогой слишком дорогие, и люди вынуждены стоять в больших очередях, а пограничники "не слишком добры к ним", отмечают журналисты. Те же проблемы и с грузовиками различных бизнесов.&quot;Водители жалуются, что стали больше проверять, нередко проводят полный досмотр, долго разбираются с документами, что дополнительно увеличивает время прохождения границы&quot;, — отметили в статье.Авторы материала подчеркнули, что электронная очередь не смогла помочь справиться с нагрузкой на границе, а ремонт на некоторых пунктах лишь усугубил ситуацию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, европа, страна.ua, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Страна.ua, Евросоюз
"Настоящий ад". На Украине забили тревогу из-за новой проблемы

"Страна.ua": дорога в Европу стала настоящим адом для украинцев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Огромные пробки между границами Украины и Европы стали настоящим адом для украинцев, сообщает издание "Страна.ua".
«

"Люди вынуждены выстаивать по 5–10 часов, причем не только в направлении к ЕС, но и обратно, чего ранее не было", — говорится в материале.

Украинцы жалуются, что дорога в Европу превратилась в настоящий ад: им приходится ждать десятки часов, бытовые удобства рядом с дорогой слишком дорогие, и люди вынуждены стоять в больших очередях, а пограничники "не слишком добры к ним", отмечают журналисты. Те же проблемы и с грузовиками различных бизнесов.
«

"Водители жалуются, что стали больше проверять, нередко проводят полный досмотр, долго разбираются с документами, что дополнительно увеличивает время прохождения границы", — отметили в статье.

Авторы материала подчеркнули, что электронная очередь не смогла помочь справиться с нагрузкой на границе, а ремонт на некоторых пунктах лишь усугубил ситуацию.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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