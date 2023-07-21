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"Настоящий ад". На Украине забили тревогу из-за новой проблемы
"Настоящий ад". На Украине забили тревогу из-за новой проблемы - РИА Новости, 21.07.2023
"Настоящий ад". На Украине забили тревогу из-за новой проблемы
Огромные пробки между границами Украины и Европы стали настоящим адом для украинцев, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:52
2023-07-21T13:52
2023-07-21T13:52
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Огромные пробки между границами Украины и Европы стали настоящим адом для украинцев, сообщает издание "Страна.ua"."Люди вынуждены выстаивать по 5–10 часов, причем не только в направлении к ЕС, но и обратно, чего ранее не было", — говорится в материале.Украинцы жалуются, что дорога в Европу превратилась в настоящий ад: им приходится ждать десятки часов, бытовые удобства рядом с дорогой слишком дорогие, и люди вынуждены стоять в больших очередях, а пограничники "не слишком добры к ним", отмечают журналисты. Те же проблемы и с грузовиками различных бизнесов."Водители жалуются, что стали больше проверять, нередко проводят полный досмотр, долго разбираются с документами, что дополнительно увеличивает время прохождения границы", — отметили в статье.Авторы материала подчеркнули, что электронная очередь не смогла помочь справиться с нагрузкой на границе, а ремонт на некоторых пунктах лишь усугубил ситуацию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, европа, страна.ua, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Страна.ua, Евросоюз
"Настоящий ад". На Украине забили тревогу из-за новой проблемы
"Страна.ua": дорога в Европу стала настоящим адом для украинцев