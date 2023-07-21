https://ria.ru/20230721/trevoga-1885432012.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.07.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T10:41
2023-07-21T10:41
2023-07-21T10:52
специальная военная операция на украине
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_8b3ee7338d152f0f804bdf4b9fac334e.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги в Киеве и области прозвучал в 10.37 мск. В 10.42 сигнал раздался в Черкасской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230721/vzryv-1885413902.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_c744e6e7529bf78e94149ee147b6d26a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, В мире
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу