https://ria.ru/20230721/trevoga-1885432012.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.07.2023

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T10:41

2023-07-21T10:41

2023-07-21T10:52

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги в Киеве и области прозвучал в 10.37 мск. В 10.42 сигнал раздался в Черкасской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230721/vzryv-1885413902.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, украина, в мире