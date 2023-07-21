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Крымский мост закрыли из-за сигнала воздушной тревоги - РИА Новости, 21.07.2023
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01:14 21.07.2023 (обновлено: 01:47 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/trevoga-1885388816.html
Крымский мост закрыли из-за сигнала воздушной тревоги
Крымский мост закрыли из-за сигнала воздушной тревоги - РИА Новости, 21.07.2023
Крымский мост закрыли из-за сигнала воздушной тревоги
Крымский мост был временно закрыт вечером 20 июля после того, как прозвучал сигнал воздушной тревоги, сообщили в региональном оперштабе. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T01:14
2023-07-21T01:47
происшествия
керчь
дмитрий песков
чп на крымском мосту
крымский мост
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Крымский мост был временно закрыт вечером 20 июля после того, как прозвучал сигнал воздушной тревоги, сообщили в региональном оперштабе."Мост временно закрыт. Звучит сигнал "Воздушная тревога. Всем покинуть мост", - говорится в Telegram-канале оперштаба.Позднее движение по Крымскому мосту возобновили.В штатном режимеРанее в пресс-службе Упрдор "Тамань" сообщили РИА Новости, что движение на Крымском мосту осуществлялось в четверг вечером в штатном режиме. По данным оперативного Telegram-канала о ситуации на автоподходах к мосту, в четверг в 19.00 со стороны Тамани скопилось 320 транспортных средств. Для водителей время ожидание составляло более часа. Со стороны Керчи в очереди находились 580 транспортных средств, ожидание - более двух часов.В настоящее время по мосту могут ехать легковые автомобили массой до 3,5 тонны. Через Керченскую паромную переправу направляются грузовые автомобили с приоритетными видами товаров, рейсовые автобусы и организованные группы детей. Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами, всех прочих заказных автобусов осуществляется через новые регионы.Теракт на Крымском мостуНациональный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.Хакерская группировка RaHDit ранее опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту. Как заявила группировка, в операции по сбросу безэкипажных катеров для атаки на мост могли участвовать два танкера: Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.Удары возмездияВо вторник Минобороны сообщило, что Вооруженные силы нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. В районе Николаева и Одессы также уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники украинских войск горючим.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти удары ударами возмездия за Крымский мост.
https://ria.ru/20230721/most-1885386091.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230720/krymskiy-most-1885360737.html
https://ria.ru/20230720/pokhorony-1885283340.html
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происшествия, керчь, дмитрий песков, чп на крымском мосту, крымский мост
Происшествия, Керчь, Дмитрий Песков, ЧП на Крымском мосту, Крымский мост
Крымский мост закрыли из-за сигнала воздушной тревоги

Крымский мост вечером 20 июля закрыли по сигналу воздушной тревоги

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Крымский мост был временно закрыт вечером 20 июля после того, как прозвучал сигнал воздушной тревоги, сообщили в региональном оперштабе.
«
"Мост временно закрыт. Звучит сигнал "Воздушная тревога. Всем покинуть мост", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Позднее движение по Крымскому мосту возобновили.

В штатном режиме

Ранее в пресс-службе Упрдор "Тамань" сообщили РИА Новости, что движение на Крымском мосту осуществлялось в четверг вечером в штатном режиме. По данным оперативного Telegram-канала о ситуации на автоподходах к мосту, в четверг в 19.00 со стороны Тамани скопилось 320 транспортных средств. Для водителей время ожидание составляло более часа. Со стороны Керчи в очереди находились 580 транспортных средств, ожидание - более двух часов.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
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В настоящее время по мосту могут ехать легковые автомобили массой до 3,5 тонны. Через Керченскую паромную переправу направляются грузовые автомобили с приоритетными видами товаров, рейсовые автобусы и организованные группы детей. Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами, всех прочих заказных автобусов осуществляется через новые регионы.

Теракт на Крымском мосту

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
Хакерская группировка RaHDit ранее опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту. Как заявила группировка, в операции по сбросу безэкипажных катеров для атаки на мост могли участвовать два танкера: Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.
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Удары возмездия

Во вторник Минобороны сообщило, что Вооруженные силы нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. В районе Николаева и Одессы также уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники украинских войск горючим.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти удары ударами возмездия за Крымский мост.
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ПроисшествияКерчьДмитрий ПесковЧП на Крымском мостуКрымский мост
 
 
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