https://ria.ru/20230721/trevoga-1885388816.html

Крымский мост закрыли из-за сигнала воздушной тревоги

Крымский мост закрыли из-за сигнала воздушной тревоги - РИА Новости, 21.07.2023

Крымский мост закрыли из-за сигнала воздушной тревоги

Крымский мост был временно закрыт вечером 20 июля после того, как прозвучал сигнал воздушной тревоги, сообщили в региональном оперштабе. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T01:14

2023-07-21T01:14

2023-07-21T01:47

происшествия

керчь

дмитрий песков

чп на крымском мосту

крымский мост

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Крымский мост был временно закрыт вечером 20 июля после того, как прозвучал сигнал воздушной тревоги, сообщили в региональном оперштабе."Мост временно закрыт. Звучит сигнал "Воздушная тревога. Всем покинуть мост", - говорится в Telegram-канале оперштаба.Позднее движение по Крымскому мосту возобновили.В штатном режимеРанее в пресс-службе Упрдор "Тамань" сообщили РИА Новости, что движение на Крымском мосту осуществлялось в четверг вечером в штатном режиме. По данным оперативного Telegram-канала о ситуации на автоподходах к мосту, в четверг в 19.00 со стороны Тамани скопилось 320 транспортных средств. Для водителей время ожидание составляло более часа. Со стороны Керчи в очереди находились 580 транспортных средств, ожидание - более двух часов.В настоящее время по мосту могут ехать легковые автомобили массой до 3,5 тонны. Через Керченскую паромную переправу направляются грузовые автомобили с приоритетными видами товаров, рейсовые автобусы и организованные группы детей. Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами, всех прочих заказных автобусов осуществляется через новые регионы.Теракт на Крымском мостуНациональный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.Хакерская группировка RaHDit ранее опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту. Как заявила группировка, в операции по сбросу безэкипажных катеров для атаки на мост могли участвовать два танкера: Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.Удары возмездияВо вторник Минобороны сообщило, что Вооруженные силы нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. В районе Николаева и Одессы также уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники украинских войск горючим.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти удары ударами возмездия за Крымский мост.

https://ria.ru/20230721/most-1885386091.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230720/krymskiy-most-1885360737.html

https://ria.ru/20230720/pokhorony-1885283340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

происшествия, керчь, дмитрий песков, чп на крымском мосту, крымский мост