https://ria.ru/20230721/tramp-1885459269.html

Трамп согласился вернуть древние артефакты в Израиль, сообщили СМИ

Трамп согласился вернуть древние артефакты в Израиль, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.07.2023

Трамп согласился вернуть древние артефакты в Израиль, сообщили СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп согласился вернуть в Израиль древние керамические масляные лампы из своего поместья в Мар-а-Лаго, пишет газета The Wall... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T12:11

2023-07-21T12:11

2023-07-21T13:28

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп согласился вернуть в Израиль древние керамические масляные лампы из своего поместья в Мар-а-Лаго, пишет газета The Wall Street Journal."Поскольку предметы были выставлены так, как предполагалось изначально, офис ускорит их возврат представителю организации", — приводит издание заявление представителя Трампа, отметившего, что лампы были получены на определенный срок для участия в выставке.Лампы доставили в США в 2019 году, после того, как было предложено подарить их Трампу в благодарность за поддержку Израиля. Однако окончательное решение предполагало, что лампы в течение нескольких недель будут выставлены в Белом доме, а затем вернутся в Израиль.Когда пришло время отправить древние артефакты на родину, их перевозку отложили из-за начавшейся пандемии COVID-19, а когда Трамп не смог переизбраться на второй срок, лампы перевезли в его поместье. Отмечается, что на протяжении этого времени экс-президент не был их владельцем, но "фактически выступал в роли хранителя". Во флоридской резиденции Трампа Мар-а-Лаго также нашли коробки с материалами различной степени секретности, вплоть до высшей. По этим фактам уже началось судебное разбирательство. Как сказано в следственных материалах, с января 2021 года по август 2022-го в поместье, где также находится гольф-клуб, проходили мероприятия, в которых приняли участие десятки тысяч человек, а условия для хранения секретных документов отсутствовали.Трамп называет уголовное дело вмешательством в президентские выборы 2024 года, в которых он намерен участвовать, несмотря на обвинения. В публичных выступлениях он напоминает, что секретные документы нашли и в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена, а также у бывшего вице-президента Майка Пенса, но обвинения в этой связи им не предъявляют, как и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, которая, по словам Трампа, уничтожила 33 тысячи электронных писем с конфиденциальной информацией.

https://ria.ru/20230714/tramp-1884097901.html

https://ria.ru/20230628/tramp-1880804017.html

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в мире, израиль, дональд трамп, сша