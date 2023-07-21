https://ria.ru/20230721/toplivo-1885540487.html

Запорожским топливным операторам пригрозили штрафами за завышение цен

Запорожским топливным операторам пригрозили штрафами за завышение цен - РИА Новости, 21.07.2023

Запорожским топливным операторам пригрозили штрафами за завышение цен

Власти Запорожской области пообещали наказывать топливных операторов за необоснованное завышение предельно допустимых цен на розничную продажу топлива, заявил... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:02

2023-07-21T16:02

2023-07-21T16:02

запорожская область

андрей козенко

экономика

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 21 июл — РИА Новости. Власти Запорожской области пообещали наказывать топливных операторов за необоснованное завышение предельно допустимых цен на розничную продажу топлива, заявил журналистам заместитель председателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко. "Я вчера был в других населённых пунктах, был в Васильевке, был в Днепрорудном и обратил сегодня внимание на тех операторов, которые работают на этих автозаправочных станциях, на недопустимость завышения цен, предупредил, если будут факты завышения цен, мы будем отменять временную администрацию, будем составлять админпротоколы на нарушителей", - заявил Козенко.Он напомнил, что в регионе установлены предельно допустимые цены на топливо, и власти будут жёстко следить за этим. "Недопустимо, чтобы цена на топливо была выше, чем утверждена предельная розничная цена у нас в Запорожской области. Поэтому за этим мы будем жёстко следить, контролировать и наказывать нарушителей", - добавил зампред регионального правительства.

запорожская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, андрей козенко, экономика