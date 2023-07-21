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Запорожским топливным операторам пригрозили штрафами за завышение цен - РИА Новости, 21.07.2023
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16:02 21.07.2023
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Запорожским топливным операторам пригрозили штрафами за завышение цен
Запорожским топливным операторам пригрозили штрафами за завышение цен - РИА Новости, 21.07.2023
Запорожским топливным операторам пригрозили штрафами за завышение цен
Власти Запорожской области пообещали наказывать топливных операторов за необоснованное завышение предельно допустимых цен на розничную продажу топлива, заявил... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:02
2023-07-21T16:02
запорожская область
андрей козенко
экономика
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 21 июл — РИА Новости. Власти Запорожской области пообещали наказывать топливных операторов за необоснованное завышение предельно допустимых цен на розничную продажу топлива, заявил журналистам заместитель председателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко. &quot;Я вчера был в других населённых пунктах, был в Васильевке, был в Днепрорудном и обратил сегодня внимание на тех операторов, которые работают на этих автозаправочных станциях, на недопустимость завышения цен, предупредил, если будут факты завышения цен, мы будем отменять временную администрацию, будем составлять админпротоколы на нарушителей&quot;, - заявил Козенко.Он напомнил, что в регионе установлены предельно допустимые цены на топливо, и власти будут жёстко следить за этим. &quot;Недопустимо, чтобы цена на топливо была выше, чем утверждена предельная розничная цена у нас в Запорожской области. Поэтому за этим мы будем жёстко следить, контролировать и наказывать нарушителей&quot;, - добавил зампред регионального правительства.
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запорожская область, андрей козенко, экономика
Запорожская область, Андрей Козенко, Экономика
Запорожским топливным операторам пригрозили штрафами за завышение цен

Власти Запорожской области пригрозили штрафами топливным операторам за завышение цен

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 21 июл — РИА Новости. Власти Запорожской области пообещали наказывать топливных операторов за необоснованное завышение предельно допустимых цен на розничную продажу топлива, заявил журналистам заместитель председателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.
«

"Я вчера был в других населённых пунктах, был в Васильевке, был в Днепрорудном и обратил сегодня внимание на тех операторов, которые работают на этих автозаправочных станциях, на недопустимость завышения цен, предупредил, если будут факты завышения цен, мы будем отменять временную администрацию, будем составлять админпротоколы на нарушителей", - заявил Козенко.

Он напомнил, что в регионе установлены предельно допустимые цены на топливо, и власти будут жёстко следить за этим.
«

"Недопустимо, чтобы цена на топливо была выше, чем утверждена предельная розничная цена у нас в Запорожской области. Поэтому за этим мы будем жёстко следить, контролировать и наказывать нарушителей", - добавил зампред регионального правительства.

 
Запорожская областьАндрей КозенкоЭкономика
 
 
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