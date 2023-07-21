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Рада рассмотрит вопрос об освобождении от должности министра культуры - РИА Новости, 21.07.2023
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17:12 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/tkachenko-1885559141.html
Рада рассмотрит вопрос об освобождении от должности министра культуры
Рада рассмотрит вопрос об освобождении от должности министра культуры - РИА Новости, 21.07.2023
Рада рассмотрит вопрос об освобождении от должности министра культуры
Верховная рада Украины в ближайшее время рассмотрит вопрос об освобождении от должности министра культуры Александра Ткаченко, сообщил в пятницу спикер... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T17:12
2023-07-21T17:12
в мире
украина
верховная рада украины
руслан стефанчук
александр ткаченко (украина)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины в ближайшее время рассмотрит вопрос об освобождении от должности министра культуры Александра Ткаченко, сообщил в пятницу спикер парламента Руслан Стефанчук. В четверг Владимир Зеленский попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос о замене Ткаченко, который считает нормальным выделить более 10 миллионов долларов на съемку патриотического кино в этом году. Позже Ткаченко заявил, что подал заявление об освобождении его от должности по собственному желанию. "В Верховную раду Украины поступило заявление от Александра Ткаченко об освобождении от должности министра культуры и информационной политики Украины по собственному желанию. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", - написал он на своей странице в соцсети.Ранее Ткаченко заявил, что минкультуры выделит порядка 400 миллионов гривен (более 10 миллионов долларов) на съемку украинского кино и сериалов, по его мнению, это нормальная практика. Ткаченко был назначен министром культуры в июне 2020 года. До назначения на должность министра в 2019 году он был избран депутатом Верховной рады Украины. С 2008 по 2019 год Ткаченко занимал должность генерального директора группы "1+1 media".
https://ria.ru/20230715/bogusevich-1884356517.html
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в мире, украина, верховная рада украины, руслан стефанчук, александр ткаченко (украина)
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Руслан Стефанчук, Александр Ткаченко (Украина)
Рада рассмотрит вопрос об освобождении от должности министра культуры

Рада рассмотрит просьбу министра культуры Ткаченко об освобождении от должности

CC BY-SA 4.0 / V.lyaschenko / Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
CC BY-SA 4.0 / V.lyaschenko /
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины в ближайшее время рассмотрит вопрос об освобождении от должности министра культуры Александра Ткаченко, сообщил в пятницу спикер парламента Руслан Стефанчук.
В четверг Владимир Зеленский попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос о замене Ткаченко, который считает нормальным выделить более 10 миллионов долларов на съемку патриотического кино в этом году. Позже Ткаченко заявил, что подал заявление об освобождении его от должности по собственному желанию.
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"В Верховную раду Украины поступило заявление от Александра Ткаченко об освобождении от должности министра культуры и информационной политики Украины по собственному желанию. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", - написал он на своей странице в соцсети.
Ранее Ткаченко заявил, что минкультуры выделит порядка 400 миллионов гривен (более 10 миллионов долларов) на съемку украинского кино и сериалов, по его мнению, это нормальная практика.
Ткаченко был назначен министром культуры в июне 2020 года. До назначения на должность министра в 2019 году он был избран депутатом Верховной рады Украины. С 2008 по 2019 год Ткаченко занимал должность генерального директора группы "1+1 media".
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