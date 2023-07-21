https://ria.ru/20230721/tkachenko-1885559141.html

Рада рассмотрит вопрос об освобождении от должности министра культуры

Рада рассмотрит вопрос об освобождении от должности министра культуры - РИА Новости, 21.07.2023

Рада рассмотрит вопрос об освобождении от должности министра культуры

Верховная рада Украины в ближайшее время рассмотрит вопрос об освобождении от должности министра культуры Александра Ткаченко, сообщил в пятницу спикер... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T17:12

2023-07-21T17:12

2023-07-21T17:12

в мире

украина

верховная рада украины

руслан стефанчук

александр ткаченко (украина)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины в ближайшее время рассмотрит вопрос об освобождении от должности министра культуры Александра Ткаченко, сообщил в пятницу спикер парламента Руслан Стефанчук. В четверг Владимир Зеленский попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос о замене Ткаченко, который считает нормальным выделить более 10 миллионов долларов на съемку патриотического кино в этом году. Позже Ткаченко заявил, что подал заявление об освобождении его от должности по собственному желанию. "В Верховную раду Украины поступило заявление от Александра Ткаченко об освобождении от должности министра культуры и информационной политики Украины по собственному желанию. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", - написал он на своей странице в соцсети.Ранее Ткаченко заявил, что минкультуры выделит порядка 400 миллионов гривен (более 10 миллионов долларов) на съемку украинского кино и сериалов, по его мнению, это нормальная практика. Ткаченко был назначен министром культуры в июне 2020 года. До назначения на должность министра в 2019 году он был избран депутатом Верховной рады Украины. С 2008 по 2019 год Ткаченко занимал должность генерального директора группы "1+1 media".

https://ria.ru/20230715/bogusevich-1884356517.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, руслан стефанчук, александр ткаченко (украина)