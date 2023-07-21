https://ria.ru/20230721/terakt-1885604544.html

Экс-депутат бундестага осудил Украину за теракт на Крымском мосту

Экс-депутат бундестага осудил Украину за теракт на Крымском мосту - РИА Новости, 21.07.2023

Экс-депутат бундестага осудил Украину за теракт на Крымском мосту

Экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт назвал подрыв Крымского моста атакой на гражданскую... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T20:41

2023-07-21T20:41

2023-07-21T20:41

россия

германия

марат хуснуллин

следственный комитет россии (ск рф)

вальдемар гердт

северный поток

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт назвал подрыв Крымского моста атакой на гражданскую инфраструктуру. "Подрыв Крымского моста - это атака на гражданскую инфраструктуру. Это тоже самое, что и подрыв газопровода "Северный поток". Это попытка украинских властей всеми путями добиться эскалации процесса, чтобы и дальше выклянчивать с Запада военно-экономическую помощь", - сказал РИА Новости Гердт. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Устанавливаются причастные к организации теракта из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родили погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.

россия

германия

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россия, германия, марат хуснуллин, следственный комитет россии (ск рф), вальдемар гердт, северный поток, чп на крымском мосту