https://ria.ru/20230721/telo-1885577832.html

В Сочи спасатели нашли тело мужчины, пропавшего во время купания

В Сочи спасатели нашли тело мужчины, пропавшего во время купания - РИА Новости, 21.07.2023

В Сочи спасатели нашли тело мужчины, пропавшего во время купания

Тело мужчины, который пропал в понедельник в акватории Сочи, найдено, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T18:17

2023-07-21T18:17

2023-07-21T18:17

происшествия

сочи

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия – радио sputnik

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СОЧИ, 21 июл - РИА Новости. Тело мужчины, который пропал в понедельник в акватории Сочи, найдено, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Ранее в ведомстве говорили, что сообщение о пропаже знакомого мужчины поступило от его брата 17 июля, тогда же начался поиск. По словам родственника, мужчины купались днём на пляже посёлка Лоо в Лазаревском районе курорта, но в какой-то момент его брат исчез из виду. Спасатели в течении нескольких дней пытались найти мужчину. "Вчера сотрудники МЧС транспортировали из моря тело утонувшего мужчины. Находился он на удалении около 400 метров от берега в районе пансионата Горный воздух. Тело погибшего было передано сотрудникам полиции", - сказали в ведомстве. Ранее в отряде отмечали, что погибший не умел плавать.

https://ria.ru/20230703/kanal-1882016929.html

https://ria.ru/20230626/telo-1880411874.html

сочи

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происшествия, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik