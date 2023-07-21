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В Сочи спасатели нашли тело мужчины, пропавшего во время купания - РИА Новости, 21.07.2023
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18:17 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/telo-1885577832.html
В Сочи спасатели нашли тело мужчины, пропавшего во время купания
В Сочи спасатели нашли тело мужчины, пропавшего во время купания - РИА Новости, 21.07.2023
В Сочи спасатели нашли тело мужчины, пропавшего во время купания
Тело мужчины, который пропал в понедельник в акватории Сочи, найдено, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T18:17
2023-07-21T18:17
происшествия
сочи
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия – радио sputnik
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СОЧИ, 21 июл - РИА Новости. Тело мужчины, который пропал в понедельник в акватории Сочи, найдено, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Ранее в ведомстве говорили, что сообщение о пропаже знакомого мужчины поступило от его брата 17 июля, тогда же начался поиск. По словам родственника, мужчины купались днём на пляже посёлка Лоо в Лазаревском районе курорта, но в какой-то момент его брат исчез из виду. Спасатели в течении нескольких дней пытались найти мужчину. "Вчера сотрудники МЧС транспортировали из моря тело утонувшего мужчины. Находился он на удалении около 400 метров от берега в районе пансионата Горный воздух. Тело погибшего было передано сотрудникам полиции", - сказали в ведомстве. Ранее в отряде отмечали, что погибший не умел плавать.
https://ria.ru/20230703/kanal-1882016929.html
https://ria.ru/20230626/telo-1880411874.html
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происшествия, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия – Радио Sputnik
В Сочи спасатели нашли тело мужчины, пропавшего во время купания

В Сочи спасатели нашли тело мужчины, пропавшего в понедельник во время купания

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВодные спасатели
Водные спасатели - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Водные спасатели. Архивное фото
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СОЧИ, 21 июл - РИА Новости. Тело мужчины, который пропал в понедельник в акватории Сочи, найдено, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Ранее в ведомстве говорили, что сообщение о пропаже знакомого мужчины поступило от его брата 17 июля, тогда же начался поиск.
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По словам родственника, мужчины купались днём на пляже посёлка Лоо в Лазаревском районе курорта, но в какой-то момент его брат исчез из виду. Спасатели в течении нескольких дней пытались найти мужчину.
"Вчера сотрудники МЧС транспортировали из моря тело утонувшего мужчины. Находился он на удалении около 400 метров от берега в районе пансионата Горный воздух. Тело погибшего было передано сотрудникам полиции", - сказали в ведомстве.
Ранее в отряде отмечали, что погибший не умел плавать.
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