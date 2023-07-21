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Запад не может восполнить расход техники Киевом, заявил Путин - РИА Новости, 21.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/tekhnika-1885495338.html
Запад не может восполнить расход техники Киевом, заявил Путин
Запад не может восполнить расход техники Киевом, заявил Путин - РИА Новости, 21.07.2023
Запад не может восполнить расход техники Киевом, заявил Путин
Мощности на Западе не позволяют восполнить расход техники Киевом, для этого нужны большие ресурсы и время, а мобилизационный ресурс на Украине истощается,... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:50
2023-07-21T13:50
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мощности на Западе не позволяют восполнить расход техники Киевом, для этого нужны большие ресурсы и время, а мобилизационный ресурс на Украине истощается, заявил президент РФ Владимир Путин. "Имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов техники и боеприпасов. Нужны дополнительные, причем большие, ресурсы и время", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. Он добавил, что "в результате самоубийственных атак" формирования ВСУ понесли "громадные потери" - десятки тысяч человек. "И, несмотря на постоянные облавы, непрекращающиеся волны тотальной мобилизации по городам и селам Украины, действующему режиму все труднее гнать на фронт новые пополнения. Мобилизационный ресурс страны истощается", - заявил глава государства.
https://ria.ru/20230719/napryazhennost-1884992721.html
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украина, вооруженные силы украины, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, В мире
Запад не может восполнить расход техники Киевом, заявил Путин

Путин: производственные мощности Запада не могут восполнить расход техники Киевом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мощности на Западе не позволяют восполнить расход техники Киевом, для этого нужны большие ресурсы и время, а мобилизационный ресурс на Украине истощается, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов техники и боеприпасов. Нужны дополнительные, причем большие, ресурсы и время", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Он добавил, что "в результате самоубийственных атак" формирования ВСУ понесли "громадные потери" - десятки тысяч человек.
"И, несмотря на постоянные облавы, непрекращающиеся волны тотальной мобилизации по городам и селам Украины, действующему режиму все труднее гнать на фронт новые пополнения. Мобилизационный ресурс страны истощается", - заявил глава государства.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВ мире
 
 
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