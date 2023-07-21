https://ria.ru/20230721/tekhnika-1885495338.html
Запад не может восполнить расход техники Киевом, заявил Путин
Запад не может восполнить расход техники Киевом, заявил Путин - РИА Новости, 21.07.2023
Запад не может восполнить расход техники Киевом, заявил Путин
Мощности на Западе не позволяют восполнить расход техники Киевом, для этого нужны большие ресурсы и время, а мобилизационный ресурс на Украине истощается,... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:50
2023-07-21T13:50
2023-07-21T13:50
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810195705_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_948eede04b013ef47225abefd3be2432.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мощности на Западе не позволяют восполнить расход техники Киевом, для этого нужны большие ресурсы и время, а мобилизационный ресурс на Украине истощается, заявил президент РФ Владимир Путин. "Имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов техники и боеприпасов. Нужны дополнительные, причем большие, ресурсы и время", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. Он добавил, что "в результате самоубийственных атак" формирования ВСУ понесли "громадные потери" - десятки тысяч человек. "И, несмотря на постоянные облавы, непрекращающиеся волны тотальной мобилизации по городам и селам Украины, действующему режиму все труднее гнать на фронт новые пополнения. Мобилизационный ресурс страны истощается", - заявил глава государства.
https://ria.ru/20230719/napryazhennost-1884992721.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810195705_260:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_e3f7537e45c6fa0c2487f7bf7008521d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, В мире
Запад не может восполнить расход техники Киевом, заявил Путин
Путин: производственные мощности Запада не могут восполнить расход техники Киевом