https://ria.ru/20230721/tekhnika-1885495338.html

Запад не может восполнить расход техники Киевом, заявил Путин

Запад не может восполнить расход техники Киевом, заявил Путин - РИА Новости, 21.07.2023

Запад не может восполнить расход техники Киевом, заявил Путин

Мощности на Западе не позволяют восполнить расход техники Киевом, для этого нужны большие ресурсы и время, а мобилизационный ресурс на Украине истощается,... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:50

2023-07-21T13:50

2023-07-21T13:50

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мощности на Западе не позволяют восполнить расход техники Киевом, для этого нужны большие ресурсы и время, а мобилизационный ресурс на Украине истощается, заявил президент РФ Владимир Путин. "Имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов техники и боеприпасов. Нужны дополнительные, причем большие, ресурсы и время", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. Он добавил, что "в результате самоубийственных атак" формирования ВСУ понесли "громадные потери" - десятки тысяч человек. "И, несмотря на постоянные облавы, непрекращающиеся волны тотальной мобилизации по городам и селам Украины, действующему режиму все труднее гнать на фронт новые пополнения. Мобилизационный ресурс страны истощается", - заявил глава государства.

https://ria.ru/20230719/napryazhennost-1884992721.html

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украина, вооруженные силы украины, владимир путин, в мире