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"Я такого нигде не видел". Офицера из США шокировала тактика россиян
"Я такого нигде не видел". Офицера из США шокировала тактика россиян - РИА Новости, 21.07.2023
"Я такого нигде не видел". Офицера из США шокировала тактика россиян
Американский военный инженер Райан Хендриксон, служивший в силах специального назначения, назвал минные поля перед российскими укреплениями огромным... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T19:25
2023-07-21T19:25
2023-07-21T19:25
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Американский военный инженер Райан Хендриксон, служивший в силах специального назначения, назвал минные поля перед российскими укреплениями огромным препятствием для наступающих украинских войск. Его цитирует Business Insider."Бывший инженер спецназа армии США, обезвреживавший самодельные взрывные устройства в Афганистане и переброшенный на украинский театр боевых действий, говорит, что он никогда в жизни не видел таких колоссальных минных полей, какие оборудованы перед укрепрайонами", — говорится в статье.Хендриксона удивила способность россиян "устанавливать миллионы мин", которые, по его мнению, играют огромную роль в этом конфликте.Как отмечается в публикации, ВСУ не смогут продолжать боевые действия в таком режиме и нести такие же интенсивные потери, как в предыдущие два месяца наступления, если хотят сохранить боеспособность.
https://ria.ru/20230721/rezultat-1885577969.html
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политика, сша, вооруженные силы украины, россия
Политика, США, Вооруженные силы Украины, Россия
"Я такого нигде не видел". Офицера из США шокировала тактика россиян
Спецназовец ВС США Хендриксон: массивные минные поля россиян не оставили шанса ВСУ