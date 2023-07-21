https://ria.ru/20230721/sudokhodstvo-1885528977.html

В Госдуме назвали решение Киева по Керченскому проливу ничтожным

В Госдуме назвали решение Киева по Керченскому проливу ничтожным - РИА Новости, 21.07.2023

В Госдуме назвали решение Киева по Керченскому проливу ничтожным

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что решение Киева запретить судоходство в Керченском проливе ничтожно и не имеет под собой никаких... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T15:26

2023-07-21T15:26

2023-07-21T15:26

киев

черное море

керченский пролив

михаил шеремет

госдума рф

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что решение Киева запретить судоходство в Керченском проливе ничтожно и не имеет под собой никаких оснований. Ранее минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками". Кроме того, в ведомстве заявили, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 20 июля. "Это ничтожное решение киевской власти, которое не имеет под собой никаких оснований. Керченский пролив – это территориальные воды Российской Федерации, и Украина к нему не имеет никакого отношения. С таким же успехом в Киеве могут запретить восход солнца", - сказал РИА Новости Шеремет. При этом, по его мнению, игнорировать возможность попыток агрессии со стороны Украины в отношении Керченского пролива, не стоит. "Уверен, что наши военные примут все меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и Керченском проливе", - подчеркнул депутат. Керченский пролив соединяет акватории Азовского и Черного морей. Западным берегом пролива является Крым, восточным — Краснодарский край. С 2014 года пролив - территориальные воды России.

https://ria.ru/20230425/sudokhodstvo-1867743606.html

киев

черное море

керченский пролив

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Варвара Скокшина

киев, черное море, керченский пролив, михаил шеремет, госдума рф, в мире