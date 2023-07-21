https://ria.ru/20230721/sudokhodstvo-1885468360.html
Песков прокомментировал угрозы судоходству в Черном море со стороны Киева
Песков прокомментировал угрозы судоходству в Черном море со стороны Киева - РИА Новости, 21.07.2023
Песков прокомментировал угрозы судоходству в Черном море со стороны Киева
Заявление Киева о том, что теперь он будет рассматривать суда, следующие по Черному морю в российские порты, как перевозящие военные грузы, несет опасность, так РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:38
2023-07-21T12:38
2023-07-21T13:46
в мире
черное море
киев
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Заявление Киева о том, что теперь он будет рассматривать суда, следующие по Черному морю в российские порты, как перевозящие военные грузы, несет опасность, так как киевский режим непредсказуем и не гнушается ничем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Минобороны Украины сообщило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие по Черному морю в российские порты, как перевозящие военные грузы."Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создает угрозу в этой области, потому что абсолютно непредсказуем киевский режим. Он не гнушается ничем. Поэтому, конечно, такие заявления непосредственно несут опасность", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, видит ли Кремль опасность для гражданских судов в данной ситуации.Российские ведомства выработают рекомендации для минимизации опасности в Черном море после угроз Киева судоходству, отметил Песков."Разумеется, ситуация анализируется. И наши ответственные ведомства уже будут вырабатывать соответствующие рекомендации с тем, чтобы минимизировать опасность", - сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, будет ли РФ менять траекторию движения своих судов после заявления Киева.Кроме того, на вопрос, видит ли Кремль риски для экспорта российской нефти и других товаров по Черному морю, Песков ответил, что ситуация требует "глубокого анализа"."Анализа нашими специальными ведомствами, которые имеют отношение к этой теме, после этого можно будет делать выводы и формулировать рекомендации", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230124/sudokhodstvo-1847044337.html
https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черное море, киев, дмитрий песков
В мире, Черное море, Киев, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал угрозы судоходству в Черном море со стороны Киева
Представитель Кремля Песков: заявления Киева о российских судах в Черном море несут угрозу
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Заявление Киева о том, что теперь он будет рассматривать суда, следующие по Черному морю в российские порты, как перевозящие военные грузы, несет опасность, так как киевский режим непредсказуем и не гнушается ничем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Минобороны Украины
сообщило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие по Черному морю в российские порты, как перевозящие военные грузы.
"Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создает угрозу в этой области, потому что абсолютно непредсказуем киевский режим. Он не гнушается ничем. Поэтому, конечно, такие заявления непосредственно несут опасность", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, видит ли Кремль опасность для гражданских судов в данной ситуации.
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Российские ведомства выработают рекомендации для минимизации опасности в Черном море после угроз Киева судоходству, отметил Песков.
"Разумеется, ситуация анализируется. И наши ответственные ведомства уже будут вырабатывать соответствующие рекомендации с тем, чтобы минимизировать опасность", - сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, будет ли РФ менять траекторию движения своих судов после заявления Киева.
Кроме того, на вопрос, видит ли Кремль риски для экспорта российской нефти и других товаров по Черному морю, Песков ответил, что ситуация требует "глубокого анализа".
"Анализа нашими специальными ведомствами, которые имеют отношение к этой теме, после этого можно будет делать выводы и формулировать рекомендации", - сказал Песков.
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