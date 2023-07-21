https://ria.ru/20230721/suda-1885552386.html
В МИД России исключили сопровождение украинских судов турецкими
В МИД России исключили сопровождение украинских судов турецкими - РИА Новости, 21.07.2023
В МИД России исключили сопровождение украинских судов турецкими
Опция сопровождения турецкими судами украинских для вывоза зерна является "опасной и невыполнимой", заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:46
2023-07-21T16:46
2023-07-21T16:58
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
зерновая сделка
в мире
турция
украина
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Опция сопровождения турецкими судами украинских для вывоза зерна является "опасной и невыполнимой", заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Мы эти вопросы не обсуждали, я думаю, что эта опция - опасная и невыполнимая", - сказал Вершинин, отвечая на вопрос о сопровождении турецкими судами украинских для вывоза зерна.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции. Зеленский дал распоряжение МИД страны подготовить официальные сигналы ООН и Турции, чтобы те ответили, что готовы продолжать часть инициативы.Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля.
https://ria.ru/20230721/sdelka-1885492533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), зерновая сделка, в мире, турция, украина
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Зерновая сделка, В мире, Турция, Украина
В МИД России исключили сопровождение украинских судов турецкими
МИД России: опция сопровождения турецкими судами украинских для вывоза зерна невыполнима