https://ria.ru/20230721/suda-1885552386.html

В МИД России исключили сопровождение украинских судов турецкими

В МИД России исключили сопровождение украинских судов турецкими - РИА Новости, 21.07.2023

В МИД России исключили сопровождение украинских судов турецкими

Опция сопровождения турецкими судами украинских для вывоза зерна является "опасной и невыполнимой", заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:46

2023-07-21T16:46

2023-07-21T16:58

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

зерновая сделка

в мире

турция

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413793_213:654:2691:2048_1920x0_80_0_0_a9c412458c533220d5a384ab47548226.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Опция сопровождения турецкими судами украинских для вывоза зерна является "опасной и невыполнимой", заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Мы эти вопросы не обсуждали, я думаю, что эта опция - опасная и невыполнимая", - сказал Вершинин, отвечая на вопрос о сопровождении турецкими судами украинских для вывоза зерна.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции. Зеленский дал распоряжение МИД страны подготовить официальные сигналы ООН и Турции, чтобы те ответили, что готовы продолжать часть инициативы.Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля.

https://ria.ru/20230721/sdelka-1885492533.html

россия

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), зерновая сделка, в мире, турция, украина