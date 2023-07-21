https://ria.ru/20230721/sud-1885395026.html

В Кузбассе будут судить санитарку за убийство ребенка по неосторожности

В Кузбассе будут судить санитарку за убийство ребенка по неосторожности - РИА Новости, 21.07.2023

В Кузбассе будут судить санитарку за убийство ребенка по неосторожности

Санитарка детского туберкулезного санатория в Кузбассе пойдет под суд за причинение смерти по неосторожности двухлетней девочке из-за ненадлежащего исполнения... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T04:10

2023-07-21T04:10

2023-07-21T10:11

россия

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 21 июл — РИА Новости. Санитарка детского туберкулезного санатория в Кузбассе пойдет под суд за причинение смерти по неосторожности двухлетней девочке из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Кемеровской области.Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летней санитарки одного из детских туберкулезных санаториев области, обвиняемой в совершении преступления по части два статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). По версии следствия, в мае обвиняемая, находясь на рабочем месте, нарушив требования должностной инструкции, не сопроводила двухлетнюю пациентку в туалет. При этом женщина знала, что в помещении располагается бак с дезинфицирующим раствором. Спустя некоторое время девочку обнаружили в емкости с жидкостью без признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть ребенка. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщат ведомство.

https://ria.ru/20230720/ubiystvo-1885297789.html

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россия, кемеровская область, происшествия