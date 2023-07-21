https://ria.ru/20230721/sud-1885395026.html
В Кузбассе будут судить санитарку за убийство ребенка по неосторожности
В Кузбассе будут судить санитарку за убийство ребенка по неосторожности - РИА Новости, 21.07.2023
В Кузбассе будут судить санитарку за убийство ребенка по неосторожности
Санитарка детского туберкулезного санатория в Кузбассе пойдет под суд за причинение смерти по неосторожности двухлетней девочке из-за ненадлежащего исполнения... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T04:10
2023-07-21T04:10
2023-07-21T10:11
россия
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg
КЕМЕРОВО, 21 июл — РИА Новости. Санитарка детского туберкулезного санатория в Кузбассе пойдет под суд за причинение смерти по неосторожности двухлетней девочке из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Кемеровской области.Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летней санитарки одного из детских туберкулезных санаториев области, обвиняемой в совершении преступления по части два статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). По версии следствия, в мае обвиняемая, находясь на рабочем месте, нарушив требования должностной инструкции, не сопроводила двухлетнюю пациентку в туалет. При этом женщина знала, что в помещении располагается бак с дезинфицирующим раствором. Спустя некоторое время девочку обнаружили в емкости с жидкостью без признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть ребенка. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщат ведомство.
https://ria.ru/20230720/ubiystvo-1885297789.html
россия
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_6985df0101702f136c5be7f45a1108c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кемеровская область, происшествия
Россия, Кемеровская область, Происшествия
В Кузбассе будут судить санитарку за убийство ребенка по неосторожности
В Кузбассе будут судить санитарку санатория за причинение ребенку смерти по неосторожности
КЕМЕРОВО, 21 июл — РИА Новости.
Санитарка детского туберкулезного санатория в Кузбассе пойдет под суд за причинение смерти по неосторожности двухлетней девочке из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, сообщает пресс-служба Следственного управления СК
по Кемеровской области.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летней санитарки одного из детских туберкулезных санаториев области, обвиняемой в совершении преступления по части два статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").
По версии следствия, в мае обвиняемая, находясь на рабочем месте, нарушив требования должностной инструкции, не сопроводила двухлетнюю пациентку в туалет. При этом женщина знала, что в помещении располагается бак с дезинфицирующим раствором. Спустя некоторое время девочку обнаружили в емкости с жидкостью без признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть ребенка.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщат ведомство.
В США девушка наняла киллера для убийства трехлетнего сына