https://ria.ru/20230721/strelkov-1885568206.html

Суд отказал Стрелкову закрыть заседание по избранию меры пресечения

Суд отказал Стрелкову закрыть заседание по избранию меры пресечения - РИА Новости, 21.07.2023

Суд отказал Стрелкову закрыть заседание по избранию меры пресечения

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) просил рассмотреть ходатайство следствия о его аресте в закрытом режиме, суд отказал, передает корреспондент... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T17:37

2023-07-21T17:37

2023-07-21T17:37

происшествия

игорь стрелков

россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) просил рассмотреть ходатайство следствия о его аресте в закрытом режиме, суд отказал, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы. "Я прошу удалить прессу из зала", - заявил Стрелков в начале заседания. Судья Олеся Менделеева ходатайство отклонила, отметив, что таким образом соблюдаются принципы открытости правосудия. Вскоре после этого в заседании был объявлен перерыв - по просьбе защиты, которой необходимо время на ознакомление с материалами. Стрелкову вменяется часть 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ или интернета), которая предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок до 5 лет.

https://ria.ru/20221117/mh17-1832266334.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, игорь стрелков, россия