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Суд отказал Стрелкову закрыть заседание по избранию меры пресечения - РИА Новости, 21.07.2023
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17:37 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/strelkov-1885568206.html
Суд отказал Стрелкову закрыть заседание по избранию меры пресечения
Суд отказал Стрелкову закрыть заседание по избранию меры пресечения - РИА Новости, 21.07.2023
Суд отказал Стрелкову закрыть заседание по избранию меры пресечения
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) просил рассмотреть ходатайство следствия о его аресте в закрытом режиме, суд отказал, передает корреспондент... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T17:37
2023-07-21T17:37
происшествия
игорь стрелков
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) просил рассмотреть ходатайство следствия о его аресте в закрытом режиме, суд отказал, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы. "Я прошу удалить прессу из зала", - заявил Стрелков в начале заседания. Судья Олеся Менделеева ходатайство отклонила, отметив, что таким образом соблюдаются принципы открытости правосудия. Вскоре после этого в заседании был объявлен перерыв - по просьбе защиты, которой необходимо время на ознакомление с материалами. Стрелкову вменяется часть 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ или интернета), которая предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок до 5 лет.
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происшествия, игорь стрелков, россия
Происшествия, Игорь Стрелков, Россия
Суд отказал Стрелкову закрыть заседание по избранию меры пресечения

Суд отказал Игорю Стрелкову в просьбе закрыть заседание по избранию меры пресечения

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкИгорь Стрелков в Мещанском суде города Москвы
Игорь Стрелков в Мещанском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Игорь Стрелков в Мещанском суде города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) просил рассмотреть ходатайство следствия о его аресте в закрытом режиме, суд отказал, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Я прошу удалить прессу из зала", - заявил Стрелков в начале заседания.
Судья Олеся Менделеева ходатайство отклонила, отметив, что таким образом соблюдаются принципы открытости правосудия.
Вскоре после этого в заседании был объявлен перерыв - по просьбе защиты, которой необходимо время на ознакомление с материалами.
Стрелкову вменяется часть 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ или интернета), которая предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок до 5 лет.
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