https://ria.ru/20230721/strelkov-1885568206.html
Суд отказал Стрелкову закрыть заседание по избранию меры пресечения
Суд отказал Стрелкову закрыть заседание по избранию меры пресечения - РИА Новости, 21.07.2023
Суд отказал Стрелкову закрыть заседание по избранию меры пресечения
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) просил рассмотреть ходатайство следствия о его аресте в закрытом режиме, суд отказал, передает корреспондент... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T17:37
2023-07-21T17:37
2023-07-21T17:37
происшествия
игорь стрелков
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) просил рассмотреть ходатайство следствия о его аресте в закрытом режиме, суд отказал, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы. "Я прошу удалить прессу из зала", - заявил Стрелков в начале заседания. Судья Олеся Менделеева ходатайство отклонила, отметив, что таким образом соблюдаются принципы открытости правосудия. Вскоре после этого в заседании был объявлен перерыв - по просьбе защиты, которой необходимо время на ознакомление с материалами. Стрелкову вменяется часть 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ или интернета), которая предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок до 5 лет.
https://ria.ru/20221117/mh17-1832266334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, игорь стрелков, россия
Происшествия, Игорь Стрелков, Россия
Суд отказал Стрелкову закрыть заседание по избранию меры пресечения
Суд отказал Игорю Стрелкову в просьбе закрыть заседание по избранию меры пресечения
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) просил рассмотреть ходатайство следствия о его аресте в закрытом режиме, суд отказал, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Я прошу удалить прессу из зала", - заявил Стрелков в начале заседания.
Судья Олеся Менделеева ходатайство отклонила, отметив, что таким образом соблюдаются принципы открытости правосудия.
Вскоре после этого в заседании был объявлен перерыв - по просьбе защиты, которой необходимо время на ознакомление с материалами.
Стрелкову вменяется часть 2 статьи 280 УК РФ
(публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ или интернета), которая предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок до 5 лет.
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