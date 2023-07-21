https://ria.ru/20230721/strelkov-1885561858.html

Стрелкова обвинили в призывах к экстремистской деятельности в интернете

Стрелкова обвинили в призывах к экстремистской деятельности в интернете - РИА Новости, 21.07.2023

Стрелкова обвинили в призывах к экстремистской деятельности в интернете

Бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) обвинили в совершении призывов к экстремизму в Сети, ему грозит до пяти... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T17:20

2023-07-21T17:20

2023-07-21T17:58

игорь стрелков

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885562757_0:24:3075:1754_1920x0_80_0_0_d27ca9eca6bfb31873f0a0b649ede5a2.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) обвинили в совершении призывов к экстремизму в Сети, ему грозит до пяти лет колонии, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы."Стрелкову вменяется часть 2 статьи 280 УК ("Публичные призывы к экстремистской деятельности")", — сказал собеседник агентства.Санкция второй части статьи 280, которая уточняет, что преступление совершено с использованием СМИ или интернета, предусматривает в том числе лишение свободы — до пяти лет.Стрелкова уже доставили в суд, идет заседание по избранию меры пресечения. Следствие попросило арестовать его.Обвиняемый попросил судью Олесю Менделееву убрать прессу из зала, однако та ходатайство отклонила.

https://ria.ru/20221117/mh17-1832266334.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

игорь стрелков, общество, россия