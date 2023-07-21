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Стрелкова обвинили в призывах к экстремистской деятельности в интернете - РИА Новости, 21.07.2023
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17:20 21.07.2023 (обновлено: 17:58 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/strelkov-1885561858.html
Стрелкова обвинили в призывах к экстремистской деятельности в интернете
Стрелкова обвинили в призывах к экстремистской деятельности в интернете - РИА Новости, 21.07.2023
Стрелкова обвинили в призывах к экстремистской деятельности в интернете
Бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) обвинили в совершении призывов к экстремизму в Сети, ему грозит до пяти... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T17:20
2023-07-21T17:58
игорь стрелков
общество
россия
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) обвинили в совершении призывов к экстремизму в Сети, ему грозит до пяти лет колонии, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы."Стрелкову вменяется часть 2 статьи 280 УК ("Публичные призывы к экстремистской деятельности")", — сказал собеседник агентства.Санкция второй части статьи 280, которая уточняет, что преступление совершено с использованием СМИ или интернета, предусматривает в том числе лишение свободы — до пяти лет.Стрелкова уже доставили в суд, идет заседание по избранию меры пресечения. Следствие попросило арестовать его.Обвиняемый попросил судью Олесю Менделееву убрать прессу из зала, однако та ходатайство отклонила.
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игорь стрелков, общество, россия
Игорь Стрелков, Общество, Россия
Стрелкова обвинили в призывах к экстремистской деятельности в интернете

Следствие обвинило Игоря Стрелкова в призывах к экстремистской деятельности в интернете

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкИгорь Стрелков в Мещанском суде города Москвы
Игорь Стрелков в Мещанском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Игорь Стрелков в Мещанском суде города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) обвинили в совершении призывов к экстремизму в Сети, ему грозит до пяти лет колонии, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
"Стрелкову вменяется часть 2 статьи 280 УК ("Публичные призывы к экстремистской деятельности")", — сказал собеседник агентства.
Санкция второй части статьи 280, которая уточняет, что преступление совершено с использованием СМИ или интернета, предусматривает в том числе лишение свободы — до пяти лет.
Стрелкова уже доставили в суд, идет заседание по избранию меры пресечения. Следствие попросило арестовать его.
Обвиняемый попросил судью Олесю Менделееву убрать прессу из зала, однако та ходатайство отклонила.
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