https://ria.ru/20230721/strelkov-1885560192.html

Следствие попросило арестовать Стрелкова

Следствие попросило арестовать Стрелкова - РИА Новости, 21.07.2023

Следствие попросило арестовать Стрелкова

Следствие просит арестовать бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), сообщили РИА Новости в Мещанском районном суде Москвы. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T17:16

2023-07-21T17:16

2023-07-21T17:25

игорь стрелков

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885562729_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_99b82e737b1ea0b499a0901ae8e3e818.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Следствие просит арестовать бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), сообщили РИА Новости в Мещанском районном суде Москвы."В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Стрелкова уже доставили в суд и поместили в "аквариум" зала заседаний, передает корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20221117/mh17-1832266334.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

игорь стрелков, москва, происшествия