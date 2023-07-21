https://ria.ru/20230721/strelkov-1885560192.html
Следствие попросило арестовать Стрелкова
Следствие попросило арестовать Стрелкова - РИА Новости, 21.07.2023
Следствие попросило арестовать Стрелкова
Следствие просит арестовать бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), сообщили РИА Новости в Мещанском районном суде Москвы. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T17:16
2023-07-21T17:16
2023-07-21T17:25
игорь стрелков
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Следствие просит арестовать бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), сообщили РИА Новости в Мещанском районном суде Москвы."В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Стрелкова уже доставили в суд и поместили в "аквариум" зала заседаний, передает корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20221117/mh17-1832266334.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь стрелков, москва, происшествия
Игорь Стрелков, Москва, Происшествия
Следствие попросило арестовать Стрелкова
Следствие попросило арестовать экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Следствие просит арестовать бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), сообщили РИА Новости в Мещанском районном суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Стрелкова уже доставили в суд и поместили в "аквариум" зала заседаний, передает корреспондент РИА Новости.
Суд признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в уничтожении MH17