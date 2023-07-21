https://ria.ru/20230721/strelkov-1885556013.html
Материалы на Стрелкова поступили в Мещанский суд Москвы
Материалы на Стрелкова поступили в Мещанский суд Москвы - РИА Новости, 21.07.2023
Материалы на Стрелкова поступили в Мещанский суд Москвы
Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T17:04
2023-07-21T17:04
2023-07-21T17:11
происшествия
москва
игорь стрелков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), сообщили РИА Новости в пресс-службе Мещанского районного суда Москвы."Материал поступил в суд", - сказали в суде.Ранее о задержании Стрелкова сообщили его супруга и адвокат Александр Молохов, предположивший в разговоре с РИА Новости, что дело возбуждено по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
https://ria.ru/20221117/mh17-1832266334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, игорь стрелков
Происшествия, Москва, Игорь Стрелков
Материалы на Стрелкова поступили в Мещанский суд Москвы
Материалы на экс-министра обороны ДНР Стрелкова поступили в Мещанский суд Москвы