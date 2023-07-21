https://ria.ru/20230721/strelkov-1885556013.html

Материалы на Стрелкова поступили в Мещанский суд Москвы

Материалы на Стрелкова поступили в Мещанский суд Москвы - РИА Новости, 21.07.2023

Материалы на Стрелкова поступили в Мещанский суд Москвы

Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T17:04

2023-07-21T17:04

2023-07-21T17:11

происшествия

москва

игорь стрелков

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), сообщили РИА Новости в пресс-службе Мещанского районного суда Москвы."Материал поступил в суд", - сказали в суде.Ранее о задержании Стрелкова сообщили его супруга и адвокат Александр Молохов, предположивший в разговоре с РИА Новости, что дело возбуждено по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

https://ria.ru/20221117/mh17-1832266334.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, игорь стрелков