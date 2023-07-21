Рейтинг@Mail.ru
Материалы на Стрелкова поступили в Мещанский суд Москвы - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 21.07.2023 (обновлено: 17:11 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/strelkov-1885556013.html
Материалы на Стрелкова поступили в Мещанский суд Москвы
Материалы на Стрелкова поступили в Мещанский суд Москвы - РИА Новости, 21.07.2023
Материалы на Стрелкова поступили в Мещанский суд Москвы
Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T17:04
2023-07-21T17:11
происшествия
москва
игорь стрелков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775568721_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_a623a1e9f5bfae56d059ce2e7ea1944e.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), сообщили РИА Новости в пресс-службе Мещанского районного суда Москвы."Материал поступил в суд", - сказали в суде.Ранее о задержании Стрелкова сообщили его супруга и адвокат Александр Молохов, предположивший в разговоре с РИА Новости, что дело возбуждено по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
https://ria.ru/20221117/mh17-1832266334.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775568721_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_7d74e379fd303e7ae9368b7eb7d3feca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, игорь стрелков
Происшествия, Москва, Игорь Стрелков
Материалы на Стрелкова поступили в Мещанский суд Москвы

Материалы на экс-министра обороны ДНР Стрелкова поступили в Мещанский суд Москвы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИгорь Стрелков
Игорь Стрелков - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Игорь Стрелков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), сообщили РИА Новости в пресс-службе Мещанского районного суда Москвы.
"Материал поступил в суд", - сказали в суде.
Ранее о задержании Стрелкова сообщили его супруга и адвокат Александр Молохов, предположивший в разговоре с РИА Новости, что дело возбуждено по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Заседание Гаагского суда, на котором вынесено решение по делу о крушении рейса MH17 Malaysia Airlines - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Суд признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в уничтожении MH17
17 ноября 2022, 17:19
 
ПроисшествияМоскваИгорь Стрелков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала