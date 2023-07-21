https://ria.ru/20230721/strelkov-1885508853.html
Адвокат Стрелкова подтвердил его задержание
Адвокат Стрелкова подтвердил его задержание - РИА Новости, 21.07.2023
Адвокат Стрелкова подтвердил его задержание
Следствие задержало бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), сообщил РИА Новости его адвокат Александр Молохов. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:28
2023-07-21T14:28
2023-07-21T14:28
происшествия
россия
донецкая народная республика
александр молохов
игорь стрелков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Следствие задержало бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), сообщил РИА Новости его адвокат Александр Молохов. "Он действительно задержан. Я пока не видел документов, мы предполагаем, что по статье 282 (УК РФ, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства - ред.)", - сказал адвокат. По словам очевидцев, задерживали его сотрудники Следственного комитета. "Сейчас мы занимаемся его розыском, чтобы он мог получить квалифицированную юридическую помощь", - добавил адвокат. Ранее супруга Стрелкова сообщила в его телеграм-канале, что в первой половине дня следователи вывели ее мужа "под руки и увезли в неизвестном направлении". Она предположила, что дело на Стрелкова завели по статье 282 УК РФ.
https://ria.ru/20221201/mh17-1835713993.html
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, донецкая народная республика, александр молохов, игорь стрелков
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Александр Молохов, Игорь Стрелков
Адвокат Стрелкова подтвердил его задержание
Адвокат Молохов: СК задержал Стрелкова, предположительно, по статье 282 Уголовного кодекса
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Следствие задержало бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), сообщил РИА Новости его адвокат Александр Молохов.
"Он действительно задержан. Я пока не видел документов, мы предполагаем, что по статье 282 (УК РФ
, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства - ред.)", - сказал адвокат.
По словам очевидцев, задерживали его сотрудники Следственного комитета. "Сейчас мы занимаемся его розыском, чтобы он мог получить квалифицированную юридическую помощь", - добавил адвокат.
Ранее супруга Стрелкова сообщила в его телеграм-канале, что в первой половине дня следователи вывели ее мужа "под руки и увезли в неизвестном направлении". Она предположила, что дело на Стрелкова завели по статье 282 УК РФ.
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