https://ria.ru/20230721/strelkov-1885508853.html

Адвокат Стрелкова подтвердил его задержание

Адвокат Стрелкова подтвердил его задержание - РИА Новости, 21.07.2023

Адвокат Стрелкова подтвердил его задержание

Следствие задержало бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), сообщил РИА Новости его адвокат Александр Молохов. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T14:28

2023-07-21T14:28

2023-07-21T14:28

происшествия

россия

донецкая народная республика

александр молохов

игорь стрелков

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Следствие задержало бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), сообщил РИА Новости его адвокат Александр Молохов. "Он действительно задержан. Я пока не видел документов, мы предполагаем, что по статье 282 (УК РФ, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства - ред.)", - сказал адвокат. По словам очевидцев, задерживали его сотрудники Следственного комитета. "Сейчас мы занимаемся его розыском, чтобы он мог получить квалифицированную юридическую помощь", - добавил адвокат. Ранее супруга Стрелкова сообщила в его телеграм-канале, что в первой половине дня следователи вывели ее мужа "под руки и увезли в неизвестном направлении". Она предположила, что дело на Стрелкова завели по статье 282 УК РФ.

https://ria.ru/20221201/mh17-1835713993.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, донецкая народная республика, александр молохов, игорь стрелков