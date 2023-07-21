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Жена Стрелкова заявила о его задержании
Жена Стрелкова заявила о его задержании - РИА Новости, 21.07.2023
Жена Стрелкова заявила о его задержании
Сотрудники Следственного комитета задержали бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), заявила его супруга Мирослава Регинская в телеграм-канале. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:56
2023-07-21T13:56
2023-07-21T15:15
игорь стрелков
происшествия
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета задержали бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), заявила его супруга Мирослава Регинская в телеграм-канале."Сегодня примерно в 11:30 к нам приехали представители Следственного комитета. <...> Со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении", — написала она.Как добавила Регинская, "от друзей" ей удалось узнать, что против Стрелкова выдвинули обвинения по уголовной статье о возбуждении ненависти или вражды.Позднее задержание экс-министра обороны ДНР подтвердил его адвокат Александр Молохов. По словам юриста, он пока не видел документов о задержании, но предполагает, что речь идет о статье за возбуждение ненависти или вражды."Сейчас мы занимаемся его розыском, чтобы он мог получить квалифицированную юридическую помощь", — добавил Молохов.Правоохранительные органы ситуацию пока не комментировали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь стрелков, происшествия, донецкая народная республика, россия
Игорь Стрелков, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия
Жена Стрелкова заявила о его задержании
Сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова