https://ria.ru/20230721/strelkov-1885497670.html

Жена Стрелкова заявила о его задержании

Жена Стрелкова заявила о его задержании - РИА Новости, 21.07.2023

Жена Стрелкова заявила о его задержании

Сотрудники Следственного комитета задержали бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), заявила его супруга Мирослава Регинская в телеграм-канале. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:56

2023-07-21T13:56

2023-07-21T15:15

игорь стрелков

происшествия

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета задержали бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), заявила его супруга Мирослава Регинская в телеграм-канале."Сегодня примерно в 11:30 к нам приехали представители Следственного комитета. <...> Со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении", — написала она.Как добавила Регинская, "от друзей" ей удалось узнать, что против Стрелкова выдвинули обвинения по уголовной статье о возбуждении ненависти или вражды.Позднее задержание экс-министра обороны ДНР подтвердил его адвокат Александр Молохов. По словам юриста, он пока не видел документов о задержании, но предполагает, что речь идет о статье за возбуждение ненависти или вражды."Сейчас мы занимаемся его розыском, чтобы он мог получить квалифицированную юридическую помощь", — добавил Молохов.Правоохранительные органы ситуацию пока не комментировали.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

игорь стрелков, происшествия, донецкая народная республика, россия