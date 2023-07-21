https://ria.ru/20230721/stena-1885589049.html
На севере Москвы стена здания обрушилась на рабочего в ходе ремонтных работ
На севере Москвы стена здания обрушилась на рабочего в ходе ремонтных работ - РИА Новости, 21.07.2023
На севере Москвы стена здания обрушилась на рабочего в ходе ремонтных работ
Рабочий погиб при проведении ремонтных работ из-за обрушения стены здания на севере Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T19:20
2023-07-21T19:20
2023-07-21T19:20
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Рабочий погиб при проведении ремонтных работ из-за обрушения стены здания на севере Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. "По предварительной информации, в здании на Ботанической улице при проведении ремонтных работ результате обрушения конструкции стены погиб рабочий частной подрядной организации", - говорится в сообщении. Как уточняется, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося.
https://ria.ru/20230708/obrushenie-1883015626.html
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РИА Новости
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происшествия, москва
На севере Москвы стена здания обрушилась на рабочего в ходе ремонтных работ
На севере Москвы стена здания обрушилась на рабочего в ходе ремонтных работ, мужчина умер
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Рабочий погиб при проведении ремонтных работ из-за обрушения стены здания на севере Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
"По предварительной информации, в здании на Ботанической улице при проведении ремонтных работ результате обрушения конструкции стены погиб рабочий частной подрядной организации", - говорится в сообщении.
Как уточняется, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося.
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