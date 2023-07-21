https://ria.ru/20230721/stena-1885589049.html

На севере Москвы стена здания обрушилась на рабочего в ходе ремонтных работ

На севере Москвы стена здания обрушилась на рабочего в ходе ремонтных работ - РИА Новости, 21.07.2023

На севере Москвы стена здания обрушилась на рабочего в ходе ремонтных работ

Рабочий погиб при проведении ремонтных работ из-за обрушения стены здания на севере Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T19:20

2023-07-21T19:20

2023-07-21T19:20

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Рабочий погиб при проведении ремонтных работ из-за обрушения стены здания на севере Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. "По предварительной информации, в здании на Ботанической улице при проведении ремонтных работ результате обрушения конструкции стены погиб рабочий частной подрядной организации", - говорится в сообщении. Как уточняется, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося.

https://ria.ru/20230708/obrushenie-1883015626.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва