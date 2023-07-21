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ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5 процента годовых - РИА Новости, 21.07.2023
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13:31 21.07.2023 (обновлено: 18:22 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/stavka-1885489368.html
ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5 процента годовых
ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5 процента годовых - РИА Новости, 21.07.2023
ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5 процента годовых
Банк России повысил ключевую ставку до 8,5 процента годовых, следует из заявления регулятора. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:31
2023-07-21T18:22
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Банк России повысил ключевую ставку до 8,5 процента годовых, следует из заявления регулятора."Совет директоров Банка России 21 июля 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5 процента годовых", — отмечается в пресс-релизе.В ЦБ пояснили, что темпы роста цен превысили целевой показатель — четыре процента в годовом выражении. Кроме того, увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе из-за "ограниченности свободных трудовых ресурсов".Регулятор не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки. До этого ЦБ не поднимал ставку с февраля 2022 года.По прогнозу ЦБ, годовая инфляция будет находиться в диапазоне от пяти до 6,5 процента и вернется к целевым четырем процентам в 2024-м.В последнее время инфляция в России ускорилась: в годовом выражении она выросла до 3,25 процента на конец июня с 2,51 процента месяцем ранее, а к 17 июля увеличилась до 3,86 процента. Одновременно инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле резко выросли — до 11,1 процента с июньских 10,2 процента.После введения ключевой ставки в России в 2013 году было три периода, когда она длительный промежуток времени оставалась неизменной. Последняя пауза длиной в шесть заседаний длилась со встречи правления в 2022 году, когда ставку сохранили на уровне 7,5 процента.
https://ria.ru/20230714/inflyatsiya-1884176807.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5 процента годовых

Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых впервые с февраля 2022 года

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание Банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Банк России повысил ключевую ставку до 8,5 процента годовых, следует из заявления регулятора.
"Совет директоров Банка России 21 июля 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5 процента годовых", — отмечается в пресс-релизе.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

В ЦБ пояснили, что темпы роста цен превысили целевой показатель — четыре процента в годовом выражении.
Кроме того, увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе из-за "ограниченности свободных трудовых ресурсов".
Регулятор не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки. До этого ЦБ не поднимал ставку с февраля 2022 года.
По прогнозу ЦБ, годовая инфляция будет находиться в диапазоне от пяти до 6,5 процента и вернется к целевым четырем процентам в 2024-м.
В последнее время инфляция в России ускорилась: в годовом выражении она выросла до 3,25 процента на конец июня с 2,51 процента месяцем ранее, а к 17 июля увеличилась до 3,86 процента. Одновременно инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле резко выросли — до 11,1 процента с июньских 10,2 процента.
После введения ключевой ставки в России в 2013 году было три периода, когда она длительный промежуток времени оставалась неизменной. Последняя пауза длиной в шесть заседаний длилась со встречи правления в 2022 году, когда ставку сохранили на уровне 7,5 процента.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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