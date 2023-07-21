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Бурятия отремонтировала здание многофункционального центра в ДНР - РИА Новости, 21.07.2023
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12:11 21.07.2023 (обновлено: 12:45 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/starobeshevo-1885458917.html
Бурятия отремонтировала здание многофункционального центра в ДНР
Бурятия отремонтировала здание многофункционального центра в ДНР - РИА Новости, 21.07.2023
Бурятия отремонтировала здание многофункционального центра в ДНР
Бурятия отремонтировала здание многофункционального центра в поселке Старобешево Донецкой Народной Республики, сообщила в пятницу пресс-служба минстроя Бурятии. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:11
2023-07-21T12:45
надежные люди
республика бурятия
донецкая народная республика
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УЛАН-УДЭ, 21 июл – РИА Новости. Бурятия отремонтировала здание многофункционального центра в поселке Старобешево Донецкой Народной Республики, сообщила в пятницу пресс-служба минстроя Бурятии. "В центре Старобешевского района Донецкой Народной Республики – поселке Старобешево – бурятские строители завершили ремонт здания многофункционального центра. Таким образом, к сдаче готов очередной объект в рамках соглашения, подписанного между Республикой Бурятия и подшефным Старобешевским районом Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что из бюджета Бурятии на эти цели было выделено 2,8 миллиона рублей. В здании МФЦ 1968 года строители покрасили стены, заменили двери и деревянные окна на металлопластиковые. Также в МФЦ проведено устройство пандусов и дополнительной входной группы для маломобильных граждан, установлены центробежный насос с электродвигателем, вентили, задвижки, затворы, обратные клапаны, проходные краны на стальных трубопроводах. Отмечается, что в МФЦ создано десять рабочих мест. Обслуживают они весь Старобешевский район, это около 40 тысяч человек, и другие населенные пункты ДНР. "Необходимые условия для работы сотрудников и посетителей созданы. Многофункциональный центр позволил разгрузить прием граждан в учреждениях налоговой службы, ЗАГС, полиции, Пенсионного фонда, Росреестра и других. И, самое главное, жителям Старобешевского района стало намного удобнее получать все госуслуги в одном окне, теперь в комфортных условиях", – приводятся слова заведующего сектором капитального строительства администрации Старобешевского района ДНР Романа Паши. Восемь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатка – помогают населенным пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Дальневосточники установили связи с городами Дебальцево, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Торез, Светлодарск, поселком городского типа Мироновский, Старобешевским и Амвросиевским районами.
https://ria.ru/20230720/elementy-1885243874.html
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республика бурятия, донецкая народная республика
Надежные люди, Республика Бурятия, Донецкая Народная Республика
Бурятия отремонтировала здание многофункционального центра в ДНР

Бурятия отремонтировала здание многофункционального центра в поселке Старобешево в ДНР

© Фото : Министерство строительства БурятииЗдание многофункционального центра отремонтировала Бурятия в Старобешево
Здание многофункционального центра отремонтировала Бурятия в Старобешево - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : Министерство строительства Бурятии
Здание многофункционального центра отремонтировала Бурятия в Старобешево
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 21 июл – РИА Новости. Бурятия отремонтировала здание многофункционального центра в поселке Старобешево Донецкой Народной Республики, сообщила в пятницу пресс-служба минстроя Бурятии.
"В центре Старобешевского района Донецкой Народной Республики – поселке Старобешево – бурятские строители завершили ремонт здания многофункционального центра. Таким образом, к сдаче готов очередной объект в рамках соглашения, подписанного между Республикой Бурятия и подшефным Старобешевским районом Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
© Фото : Министерство строительства БурятииЗдание многофункционального центра отремонтировала Бурятия в Старобешево
Здание многофункционального центра отремонтировала Бурятия в Старобешево
Здание многофункционального центра отремонтировала Бурятия в Старобешево
© Фото : Министерство строительства Бурятии
1 из 2
© Фото : Министерство строительства БурятииЗдание многофункционального центра отремонтировала Бурятия в Старобешево
Здание многофункционального центра отремонтировала Бурятия в Старобешево
Здание многофункционального центра отремонтировала Бурятия в Старобешево
© Фото : Министерство строительства Бурятии
2 из 2
Здание многофункционального центра отремонтировала Бурятия в Старобешево
© Фото : Министерство строительства Бурятии
1 из 2
Здание многофункционального центра отремонтировала Бурятия в Старобешево
© Фото : Министерство строительства Бурятии
2 из 2
Отмечается, что из бюджета Бурятии на эти цели было выделено 2,8 миллиона рублей. В здании МФЦ 1968 года строители покрасили стены, заменили двери и деревянные окна на металлопластиковые. Также в МФЦ проведено устройство пандусов и дополнительной входной группы для маломобильных граждан, установлены центробежный насос с электродвигателем, вентили, задвижки, затворы, обратные клапаны, проходные краны на стальных трубопроводах.
Отмечается, что в МФЦ создано десять рабочих мест. Обслуживают они весь Старобешевский район, это около 40 тысяч человек, и другие населенные пункты ДНР.
"Необходимые условия для работы сотрудников и посетителей созданы. Многофункциональный центр позволил разгрузить прием граждан в учреждениях налоговой службы, ЗАГС, полиции, Пенсионного фонда, Росреестра и других. И, самое главное, жителям Старобешевского района стало намного удобнее получать все госуслуги в одном окне, теперь в комфортных условиях", – приводятся слова заведующего сектором капитального строительства администрации Старобешевского района ДНР Романа Паши.
Восемь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатка – помогают населенным пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Дальневосточники установили связи с городами Дебальцево, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Торез, Светлодарск, поселком городского типа Мироновский, Старобешевским и Амвросиевским районами.
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