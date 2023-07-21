https://ria.ru/20230721/ssha-1885387749.html
США усилят военное присутствие в Ормузском проливе
США усилят военное присутствие в Ормузском проливе - РИА Новости, 21.07.2023
США усилят военное присутствие в Ормузском проливе
США усиливают двумя десантными кораблями военную группировку в Ормузском проливе для защиты международного судоходства от угрозы, якобы исходящей от Ирана, об... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T00:55
2023-07-21T00:55
2023-07-21T09:07
в мире
ормузский пролив
сша
иран
министерство обороны сша
f-16
f-35
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150060/34/1500603477_0:141:4536:2693_1920x0_80_0_0_de3d2657e1123351ca606dcd4b98d52f.jpg
ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. США усиливают двумя десантными кораблями военную группировку в Ормузском проливе для защиты международного судоходства от угрозы, якобы исходящей от Ирана, об этом заявило центральное командование Пентагона.Универсальный десантный корабль USS Bataan и десантный корабль-док USS Carter Hall будут выполнять задачи в регионе вместе с эсминцем USS Thomas Hudner, истребителями F-16 и F-35, об отправке которых было объявлено ранее.В Пентагоне назвали принятое решение "ответом на недавние попытки Ирана угрожать свободному потоку торговли".Ранее США заявляли о фактах перехвата иранскими военными коммерческих судов. В частности, 6 июля говорилось о захвате в Персидском заливе, вероятно, контрабандистского судна. Еще ранее сообщалось о том, что Корпус стражей исламской революции якобы захватил в Оманском заливе нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов. Позднее агентство ISNA со ссылкой на иранскую армию сообщило, что ВМС Ирана задержали в Оманском заливе неизвестное судно-нарушитель, которое является нефтяным танкером, по-видимому, принадлежащим США. Также 5-й флот ВМС США заявлял о захвате Ираном в Ормузском проливе нефтяного танкера под флагом Панамы.
https://ria.ru/20230629/bespilotniki-1881299093.html
ормузский пролив
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150060/34/1500603477_379:0:4158:2834_1920x0_80_0_0_cd809bd486352c06d17d4a965857a13d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ормузский пролив, сша, иран, министерство обороны сша, f-16, f-35
В мире, Ормузский пролив, США, Иран, Министерство обороны США, F-16, F-35
США усилят военное присутствие в Ормузском проливе
Пентагон: США усилят военное присутствие в Ормузском проливе двумя десантными кораблями
ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. США усиливают двумя десантными кораблями военную группировку в Ормузском проливе для защиты международного судоходства от угрозы, якобы исходящей от Ирана, об этом заявило центральное командование Пентагона.
Универсальный десантный корабль USS Bataan и десантный корабль-док USS Carter Hall будут выполнять задачи в регионе вместе с эсминцем USS Thomas Hudner, истребителями F-16 и F-35, об отправке которых было объявлено ранее.
В Пентагоне назвали принятое решение "ответом на недавние попытки Ирана
угрожать свободному потоку торговли".
Ранее США заявляли о фактах перехвата иранскими военными коммерческих судов. В частности, 6 июля говорилось о захвате в Персидском заливе, вероятно, контрабандистского судна. Еще ранее сообщалось о том, что Корпус стражей исламской революции якобы захватил в Оманском заливе нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов. Позднее агентство ISNA со ссылкой на иранскую армию сообщило, что ВМС Ирана задержали в Оманском заливе неизвестное судно-нарушитель, которое является нефтяным танкером, по-видимому, принадлежащим США. Также 5-й флот ВМС США заявлял о захвате Ираном в Ормузском проливе нефтяного танкера под флагом Панамы.
В США заявили, что американские десантные корабли будут оснащены БПЛА