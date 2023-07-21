https://ria.ru/20230721/ssha-1885387749.html

США усилят военное присутствие в Ормузском проливе

США усилят военное присутствие в Ормузском проливе - РИА Новости, 21.07.2023

США усилят военное присутствие в Ормузском проливе

США усиливают двумя десантными кораблями военную группировку в Ормузском проливе для защиты международного судоходства от угрозы, якобы исходящей от Ирана, об... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T00:55

2023-07-21T00:55

2023-07-21T09:07

в мире

ормузский пролив

сша

иран

министерство обороны сша

f-16

f-35

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150060/34/1500603477_0:141:4536:2693_1920x0_80_0_0_de3d2657e1123351ca606dcd4b98d52f.jpg

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. США усиливают двумя десантными кораблями военную группировку в Ормузском проливе для защиты международного судоходства от угрозы, якобы исходящей от Ирана, об этом заявило центральное командование Пентагона.Универсальный десантный корабль USS Bataan и десантный корабль-док USS Carter Hall будут выполнять задачи в регионе вместе с эсминцем USS Thomas Hudner, истребителями F-16 и F-35, об отправке которых было объявлено ранее.В Пентагоне назвали принятое решение "ответом на недавние попытки Ирана угрожать свободному потоку торговли".Ранее США заявляли о фактах перехвата иранскими военными коммерческих судов. В частности, 6 июля говорилось о захвате в Персидском заливе, вероятно, контрабандистского судна. Еще ранее сообщалось о том, что Корпус стражей исламской революции якобы захватил в Оманском заливе нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов. Позднее агентство ISNA со ссылкой на иранскую армию сообщило, что ВМС Ирана задержали в Оманском заливе неизвестное судно-нарушитель, которое является нефтяным танкером, по-видимому, принадлежащим США. Также 5-й флот ВМС США заявлял о захвате Ираном в Ормузском проливе нефтяного танкера под флагом Панамы.

https://ria.ru/20230629/bespilotniki-1881299093.html

ормузский пролив

сша

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ормузский пролив, сша, иран, министерство обороны сша, f-16, f-35