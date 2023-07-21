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США усилят военное присутствие в Ормузском проливе - РИА Новости, 21.07.2023
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00:55 21.07.2023 (обновлено: 09:07 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/ssha-1885387749.html
США усилят военное присутствие в Ормузском проливе
США усилят военное присутствие в Ормузском проливе - РИА Новости, 21.07.2023
США усилят военное присутствие в Ормузском проливе
США усиливают двумя десантными кораблями военную группировку в Ормузском проливе для защиты международного судоходства от угрозы, якобы исходящей от Ирана, об... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T00:55
2023-07-21T09:07
в мире
ормузский пролив
сша
иран
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. США усиливают двумя десантными кораблями военную группировку в Ормузском проливе для защиты международного судоходства от угрозы, якобы исходящей от Ирана, об этом заявило центральное командование Пентагона.Универсальный десантный корабль USS Bataan и десантный корабль-док USS Carter Hall будут выполнять задачи в регионе вместе с эсминцем USS Thomas Hudner, истребителями F-16 и F-35, об отправке которых было объявлено ранее.В Пентагоне назвали принятое решение "ответом на недавние попытки Ирана угрожать свободному потоку торговли".Ранее США заявляли о фактах перехвата иранскими военными коммерческих судов. В частности, 6 июля говорилось о захвате в Персидском заливе, вероятно, контрабандистского судна. Еще ранее сообщалось о том, что Корпус стражей исламской революции якобы захватил в Оманском заливе нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов. Позднее агентство ISNA со ссылкой на иранскую армию сообщило, что ВМС Ирана задержали в Оманском заливе неизвестное судно-нарушитель, которое является нефтяным танкером, по-видимому, принадлежащим США. Также 5-й флот ВМС США заявлял о захвате Ираном в Ормузском проливе нефтяного танкера под флагом Панамы.
https://ria.ru/20230629/bespilotniki-1881299093.html
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в мире, ормузский пролив, сша, иран, министерство обороны сша, f-16, f-35
В мире, Ормузский пролив, США, Иран, Министерство обороны США, F-16, F-35
США усилят военное присутствие в Ормузском проливе

Пентагон: США усилят военное присутствие в Ормузском проливе двумя десантными кораблями

© AP Photo / Pool/ Jason ReedМорпехи США во время построения
Морпехи США во время построения - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Pool/ Jason Reed
Морпехи США во время построения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. США усиливают двумя десантными кораблями военную группировку в Ормузском проливе для защиты международного судоходства от угрозы, якобы исходящей от Ирана, об этом заявило центральное командование Пентагона.
Универсальный десантный корабль USS Bataan и десантный корабль-док USS Carter Hall будут выполнять задачи в регионе вместе с эсминцем USS Thomas Hudner, истребителями F-16 и F-35, об отправке которых было объявлено ранее.
В Пентагоне назвали принятое решение "ответом на недавние попытки Ирана угрожать свободному потоку торговли".
Ранее США заявляли о фактах перехвата иранскими военными коммерческих судов. В частности, 6 июля говорилось о захвате в Персидском заливе, вероятно, контрабандистского судна. Еще ранее сообщалось о том, что Корпус стражей исламской революции якобы захватил в Оманском заливе нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов. Позднее агентство ISNA со ссылкой на иранскую армию сообщило, что ВМС Ирана задержали в Оманском заливе неизвестное судно-нарушитель, которое является нефтяным танкером, по-видимому, принадлежащим США. Также 5-й флот ВМС США заявлял о захвате Ираном в Ормузском проливе нефтяного танкера под флагом Панамы.
Универсальный десантный корабль типа Тарава (USS Tarawa LHA 1) - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
В США заявили, что американские десантные корабли будут оснащены БПЛА
29 июня, 19:18
 
В миреОрмузский проливСШАИранМинистерство обороны СШАF-16F-35
 
 
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