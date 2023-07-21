https://ria.ru/20230721/ssha-1885386809.html

Сенат США отверг призыв урезать помощь Украине ради давления на страны НАТО

Сенат США отверг призыв урезать помощь Украине ради давления на страны НАТО - РИА Новости, 21.07.2023

Сенат США отверг призыв урезать помощь Украине ради давления на страны НАТО

Сенат США отклонил предложение ограничить американскую помощь Украине в случае, если другие страны НАТО не нарастят свои военные траты. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T00:37

2023-07-21T00:37

2023-07-21T00:37

украина

сша

россия

сергей лавров

нато

дмитрий песков

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583002368_0:135:2752:1683_1920x0_80_0_0_54368d926706ae4b15de6f7350c140c6.jpg

ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Сенат США отклонил предложение ограничить американскую помощь Украине в случае, если другие страны НАТО не нарастят свои военные траты. Инициатива, оформленная как поправка к оборонному бюджету на 2024 финансовый год, получила 71 голос "против" при 13 "за". Законопроект предлагал выделять Украине 2% ассигнованных на помощь ей средств до тех пор, пока все члены НАТО не доведут свои расходы на военные нужды до 2% ВВП. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230720/boepripasy-1885368642.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, россия, сергей лавров, нато, дмитрий песков, в мире