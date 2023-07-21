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Сенат США отверг призыв урезать помощь Украине ради давления на страны НАТО
Сенат США отверг призыв урезать помощь Украине ради давления на страны НАТО - РИА Новости, 21.07.2023
Сенат США отверг призыв урезать помощь Украине ради давления на страны НАТО
Сенат США отклонил предложение ограничить американскую помощь Украине в случае, если другие страны НАТО не нарастят свои военные траты. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T00:37
2023-07-21T00:37
2023-07-21T00:37
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Сенат США отклонил предложение ограничить американскую помощь Украине в случае, если другие страны НАТО не нарастят свои военные траты. Инициатива, оформленная как поправка к оборонному бюджету на 2024 финансовый год, получила 71 голос "против" при 13 "за". Законопроект предлагал выделять Украине 2% ассигнованных на помощь ей средств до тех пор, пока все члены НАТО не доведут свои расходы на военные нужды до 2% ВВП. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, сша, россия, сергей лавров, нато, дмитрий песков, в мире
Украина, США, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Дмитрий Песков, В мире
Сенат США отверг призыв урезать помощь Украине ради давления на страны НАТО
Сенат США отверг предложение ограничить помощь Украине для давления на союзников по НАТО