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Российские системы ПВО предотвратили ракетную атаку на Токмак - РИА Новости, 21.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:14 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/spetsoperatsiya-1885617538.html
Российские системы ПВО предотвратили ракетную атаку на Токмак
Российские системы ПВО предотвратили ракетную атаку на Токмак - РИА Новости, 21.07.2023
Российские системы ПВО предотвратили ракетную атаку на Токмак
Украинские военные вечером пытались нанести ракетные удары по городу Токмак Запорожской области, по предварительным данным, российская система ПВО ее... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T22:14
2023-07-21T22:14
специальная военная операция на украине
в мире
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.) 21 июл - РИА Новости. Украинские военные вечером пытались нанести ракетные удары по городу Токмак Запорожской области, по предварительным данным, российская система ПВО ее предотвратила, сообщили журналистам в оперативных службах региона. "Ориентировочно в 20.40 мск в городе Токмак прозвучали звуки взрывов. По предварительной информации, силы ПВО ВС РФ предотвратили ракетную атаку со стороны ВСУ. Подробности уточняются", - сообщили в оперативных службах. В ночь на минувший вторник украинские военные обстреляли соседний город Пологи в Запорожской области, в тот же день вечером украинские войска обстреляли и Токмак, жертв и пострадавших не было, но из шести ракет система ПВО сбила четыре, две попали в телевышку.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
токмак
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в мире, токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские системы ПВО предотвратили ракетную атаку на Токмак

Российские системы ПВО предотвратили ракетную атаку ВСУ на Токмак в Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ в зоне СВО
Зенитно-ракетный комплекс Бук-М3 ПВО ЮВО ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
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Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.) 21 июл - РИА Новости. Украинские военные вечером пытались нанести ракетные удары по городу Токмак Запорожской области, по предварительным данным, российская система ПВО ее предотвратила, сообщили журналистам в оперативных службах региона.
«
"Ориентировочно в 20.40 мск в городе Токмак прозвучали звуки взрывов. По предварительной информации, силы ПВО ВС РФ предотвратили ракетную атаку со стороны ВСУ. Подробности уточняются", - сообщили в оперативных службах.
В ночь на минувший вторник украинские военные обстреляли соседний город Пологи в Запорожской области, в тот же день вечером украинские войска обстреляли и Токмак, жертв и пострадавших не было, но из шести ракет система ПВО сбила четыре, две попали в телевышку.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТокмакЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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