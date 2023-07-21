https://ria.ru/20230721/spetsoperatsiya-1885617538.html

Российские системы ПВО предотвратили ракетную атаку на Токмак

Российские системы ПВО предотвратили ракетную атаку на Токмак - РИА Новости, 21.07.2023

Российские системы ПВО предотвратили ракетную атаку на Токмак

Украинские военные вечером пытались нанести ракетные удары по городу Токмак Запорожской области, по предварительным данным, российская система ПВО ее... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T22:14

2023-07-21T22:14

2023-07-21T22:14

специальная военная операция на украине

в мире

токмак

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.) 21 июл - РИА Новости. Украинские военные вечером пытались нанести ракетные удары по городу Токмак Запорожской области, по предварительным данным, российская система ПВО ее предотвратила, сообщили журналистам в оперативных службах региона. "Ориентировочно в 20.40 мск в городе Токмак прозвучали звуки взрывов. По предварительной информации, силы ПВО ВС РФ предотвратили ракетную атаку со стороны ВСУ. Подробности уточняются", - сообщили в оперативных службах. В ночь на минувший вторник украинские военные обстреляли соседний город Пологи в Запорожской области, в тот же день вечером украинские войска обстреляли и Токмак, жертв и пострадавших не было, но из шести ракет система ПВО сбила четыре, две попали в телевышку.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

токмак

запорожская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф