https://ria.ru/20230721/spetsoperatsiya-1885508052.html
Российские военные уничтожили склад топлива украинских морских пехотинцев
Российские военные уничтожили склад топлива украинских морских пехотинцев - РИА Новости, 21.07.2023
Российские военные уничтожили склад топлива украинских морских пехотинцев
Российские военные уничтожили в Запорожской области склад топлива 36-й бригады морской пехоты украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:26
2023-07-21T14:26
2023-07-21T14:26
специальная военная операция на украине
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запорожская область
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украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Запорожской области склад топлива 36-й бригады морской пехоты украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства."В районе населенного пункта Ровнополье Запорожской области уничтожен склад топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР) поражен пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские военные уничтожили склад топлива украинских морских пехотинцев
Российские военные уничтожили в Запорожской области склад топлива морской пехоты ВСУ