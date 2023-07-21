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Российские военные уничтожили склад топлива украинских морских пехотинцев - РИА Новости, 21.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/spetsoperatsiya-1885508052.html
Российские военные уничтожили склад топлива украинских морских пехотинцев
Российские военные уничтожили склад топлива украинских морских пехотинцев - РИА Новости, 21.07.2023
Российские военные уничтожили склад топлива украинских морских пехотинцев
Российские военные уничтожили в Запорожской области склад топлива 36-й бригады морской пехоты украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:26
2023-07-21T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Запорожской области склад топлива 36-й бригады морской пехоты украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства.&quot;В районе населенного пункта Ровнополье Запорожской области уничтожен склад топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ&quot;, - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР) поражен пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
донецкая народная республика
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в мире, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили склад топлива украинских морских пехотинцев

Российские военные уничтожили в Запорожской области склад топлива морской пехоты ВСУ

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Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Запорожской области склад топлива 36-й бригады морской пехоты украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«

"В районе населенного пункта Ровнополье Запорожской области уничтожен склад топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

Кроме того, в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР) поражен пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, отмечает Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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