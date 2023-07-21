https://ria.ru/20230721/spetsoperatsiya-1885508052.html

Российские военные уничтожили склад топлива украинских морских пехотинцев

Российские военные уничтожили склад топлива украинских морских пехотинцев - РИА Новости, 21.07.2023

Российские военные уничтожили склад топлива украинских морских пехотинцев

Российские военные уничтожили в Запорожской области склад топлива 36-й бригады морской пехоты украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T14:26

2023-07-21T14:26

2023-07-21T14:26

специальная военная операция на украине

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запорожская область

россия

вооруженные силы украины

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украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Запорожской области склад топлива 36-й бригады морской пехоты украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства."В районе населенного пункта Ровнополье Запорожской области уничтожен склад топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР) поражен пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

в мире, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)