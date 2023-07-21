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ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 21.07.2023
ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении войска Украины за сутки потеряли более 100 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:18
2023-07-21T14:18
2023-07-21T16:36
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. На Краснолиманском направлении войска Украины за сутки потеряли более 100 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в сводке.В течение суток, отметили в ведомстве, вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях.На Краснолиманском направлении группировкой войск "Центр" отражены три атаки противника в направлении населенных пунктов Червоная Диброва, Ковалевка и Кармазиновка ЛНР. Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах Невского, Макеевки, Новоегоровки, Райгородки ЛНР, Ямполовки и Тернов ДНР. В районе населенного пункта Торское ДНР пресечена деятельность украинской ДРГ."Общие потери противника составили более 100 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30", - сказали в Минобороны.
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Минобороны РФ об отражении атак ВСУ
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ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России отразили три атаки украинских войск на Краснолиманском направлении