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ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 21.07.2023

ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении войска Украины за сутки потеряли более 100 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T14:18

2023-07-21T14:18

2023-07-21T16:36

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. На Краснолиманском направлении войска Украины за сутки потеряли более 100 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в сводке.В течение суток, отметили в ведомстве, вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях.На Краснолиманском направлении группировкой войск "Центр" отражены три атаки противника в направлении населенных пунктов Червоная Диброва, Ковалевка и Кармазиновка ЛНР. Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах Невского, Макеевки, Новоегоровки, Райгородки ЛНР, Ямполовки и Тернов ДНР. В районе населенного пункта Торское ДНР пресечена деятельность украинской ДРГ."Общие потери противника составили более 100 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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