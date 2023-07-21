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ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 21.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:18 21.07.2023 (обновлено: 16:36 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/spetsoperatsiya-1885505295.html
ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 21.07.2023
ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении войска Украины за сутки потеряли более 100 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:18
2023-07-21T16:36
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
луганская народная республика
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. На Краснолиманском направлении войска Украины за сутки потеряли более 100 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в сводке.В течение суток, отметили в ведомстве, вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях.На Краснолиманском направлении группировкой войск "Центр" отражены три атаки противника в направлении населенных пунктов Червоная Диброва, Ковалевка и Кармазиновка ЛНР. Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах Невского, Макеевки, Новоегоровки, Райгородки ЛНР, Ямполовки и Тернов ДНР. В районе населенного пункта Торское ДНР пресечена деятельность украинской ДРГ."Общие потери противника составили более 100 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны РФ об отражении атак ВСУ
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россия, в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика
ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России отразили три атаки украинских войск на Краснолиманском направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. На Краснолиманском направлении войска Украины за сутки потеряли более 100 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в сводке.
В течение суток, отметили в ведомстве, вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях.
На Краснолиманском направлении группировкой войск "Центр" отражены три атаки противника в направлении населенных пунктов Червоная Диброва, Ковалевка и Кармазиновка ЛНР. Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах Невского, Макеевки, Новоегоровки, Райгородки ЛНР, Ямполовки и Тернов ДНР. В районе населенного пункта Торское ДНР пресечена деятельность украинской ДРГ.
"Общие потери противника составили более 100 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30", - сказали в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЛуганская Народная Республика
 
 
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