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Песков рассказал, как Путин относится к творчеству, связанному с СВО
Песков рассказал, как Путин относится к творчеству, связанному с СВО - РИА Новости, 21.07.2023
Песков рассказал, как Путин относится к творчеству, связанному с СВО
Президент России Владимир Путин по-доброму относится к любым проявлениям творчества, связанным со специальной военной операцией, это важно для поднятия... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:37
2023-07-21T12:37
2023-07-21T16:10
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
дмитрий песков
культура
новости культуры
shaman (ярослав дронов)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по-доброму относится к любым проявлениям творчества, связанным со специальной военной операцией, это важно для поднятия патриотического духа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне певец Shaman выпустил новый клип на песню "Мой бой", который был снят в зоне проведения специальной военной операции. Клип набрал свыше миллиона просмотров за сутки."Президент очень по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к специальной военной операции. Действительно отрадно наблюдать, что они пишут стихи, песни и исполняют, это очень важно для поднятия патриотического духа, и так было всегда. И отрадно видеть, что это есть и сегодня", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как Путин оценивает творчество певца и смотрит ли он его клипы.Кроме того, у Пескова спросили его личное отношение к творчеству Shaman. "Очень положительно", - ответил Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, дмитрий песков, культура, новости культуры, shaman (ярослав дронов) , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Культура, Новости культуры, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков рассказал, как Путин относится к творчеству, связанному с СВО
В Кремле сообщили, что Путин положительно относится к творчеству Shaman
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по-доброму относится к любым проявлениям творчества, связанным со специальной военной операцией, это важно для поднятия патриотического духа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне певец Shaman выпустил новый клип на песню "Мой бой", который был снят в зоне проведения специальной военной операции. Клип набрал свыше миллиона просмотров за сутки.
"Президент очень по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к специальной военной операции. Действительно отрадно наблюдать, что они пишут стихи, песни и исполняют, это очень важно для поднятия патриотического духа, и так было всегда. И отрадно видеть, что это есть и сегодня", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как Путин оценивает творчество певца и смотрит ли он его клипы.
Кроме того, у Пескова спросили его личное отношение к творчеству Shaman. "Очень положительно", - ответил Песков.
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