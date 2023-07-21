https://ria.ru/20230721/spetsoperatsiya-1885468212.html

Песков рассказал, как Путин относится к творчеству, связанному с СВО

Песков рассказал, как Путин относится к творчеству, связанному с СВО - РИА Новости, 21.07.2023

Песков рассказал, как Путин относится к творчеству, связанному с СВО

Президент России Владимир Путин по-доброму относится к любым проявлениям творчества, связанным со специальной военной операцией, это важно для поднятия... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T12:37

2023-07-21T12:37

2023-07-21T16:10

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

дмитрий песков

культура

новости культуры

shaman (ярослав дронов)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по-доброму относится к любым проявлениям творчества, связанным со специальной военной операцией, это важно для поднятия патриотического духа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне певец Shaman выпустил новый клип на песню "Мой бой", который был снят в зоне проведения специальной военной операции. Клип набрал свыше миллиона просмотров за сутки."Президент очень по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к специальной военной операции. Действительно отрадно наблюдать, что они пишут стихи, песни и исполняют, это очень важно для поднятия патриотического духа, и так было всегда. И отрадно видеть, что это есть и сегодня", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как Путин оценивает творчество певца и смотрит ли он его клипы.Кроме того, у Пескова спросили его личное отношение к творчеству Shaman. "Очень положительно", - ответил Песков.

https://ria.ru/20230420/shaman-1866556260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, дмитрий песков, культура, новости культуры, shaman (ярослав дронов) , ситуация в днр и лнр