https://ria.ru/20230721/spetsoperatsiya-1885377202.html

Вскрыта новая масштабная цель СВО

Вскрыта новая масштабная цель СВО - РИА Новости, 21.07.2023

Вскрыта новая масштабная цель СВО

Специальная военная операция идет своим плановым чередом, при этом в бегущей ленте фронтовых событий начинают прослеживаться несколько неожиданные тенденции... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T08:00

2023-07-21T08:00

2023-07-21T08:05

украина

россия

киев

владимир зеленский

верховная рада украины

всемирный банк

аналитика

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Специальная военная операция идет своим плановым чередом, при этом в бегущей ленте фронтовых событий начинают прослеживаться несколько неожиданные тенденции. Депутат Верховной рады Сергей Нагорняк в своем выступлении с трибуны парламента заявил, что Украина находится буквально в полушаге от энергетического коллапса.Член парламентского комитета по энергетике, то есть лицо, допущенное к информации закрытой и с ограниченным доступом, очерчивает рамки текущего положения, а именно: по состоянию на вторую половину июля 2023 года в результате ракетных ударов со стороны Вооруженных сил России полностью выведены из строя 26 силовых подстанций. Их восстановление и возврат в эксплуатацию не представляется возможным по причине того, что технический персонал из числа ремонтных бригад практически в полном составе мобилизован и отправлен на фронт, а иностранные специалисты не помогают, денег не дают, а лишь жизнерадостно предлагают держаться.Далее украинский депутат добавляет, что в целом по стране критические повреждения получило порядка 50 процентов объектов энергетики, большая часть из которых не подлежит восстановлению в принципе. Также он приводит данные Всемирного банка, который, опираясь на представленные Киевом материалы, подсчитал, что на реанимацию всего ремонтопригодного оборудования и силовых установок потребуется не менее десяти миллиардов гривен (24,5 миллиарда рублей). Ситуация в украинской энергетике в целом оценивается как сверхсложная.Российское информационное пространство применительно к идущей специальной военной операции интересно тем, что внушительная часть его повестки формируется Украиной и ее населением. Вспомните, как год назад с подачи тамошних гиперактивных СМИ вся Россия обсуждала турецкие БПЛА Bayraktar, затем противотанковые комплексы Javelin, NLAW, американские бронетранспортеры Bradley, немецкие танки Leopard и британские Challenger. Высокопоставленные военные, маститые ученые, заслуженные инженеры часами скрупулезно разбирали, что из всего этого завозимого с Запада разнообразия может претендовать на роль супероружия и как оно способно изменить ситуацию на линии соприкосновения.В этом плотном и непрекращающемся потоке краткой магниевой вспышкой трижды мелькнули сообщения о нанесении ударов по объектам энергетики Украины. Именно столько было массированных волн, которые, впрочем, давно забыты, так как последняя подобная акция была в феврале текущего года.И совершенно зря. Все знают, что месть подают холодной, но забывают, что для охлаждения вначале нужно отключить главный рубильник.Опубликованные цифры помогают представить масштаб проседания производственного сектора Украины, а также тенденцию убыли населения — в основном, конечно, в результате миграции за рубеж. Из открытых западных источников, которым ввиду крайней открытости Киева вполне можно доверять, мы узнаем, что в 2021 году бытовой и промышленный секторы Украины израсходовали 125 тераватт-часов электроэнергии, а в 2022-м потребление упало сразу на 35 процентов — до 85 тераватт-часов. Можно пропорционально подсчитать, либо сколько предприятий цветной и черной металлургии, горнорудного и агропромышленного комплекса, легкой промышленности закрылись, либо в какой пропорции снизились их производственные показатели. Просто потому, что пара крупных комбинатов съедает электричества столько же, сколько на свои бытовые нужды требует город-миллионник.Эти показатели ничуть не противоречат озвученному в стенах украинского парламента, а наоборот, подтверждают правдивость сказанного. Как видно, воздействие на энергетику Украины в осенне-зимний период было весьма эффективным, хотя тамошние информационные ресурсы и власть все яростно отрицали.Но это уже свершившиеся факты. Гораздо интереснее, что же будет дальше.Если проанализировать выступления Владимира Зеленского за последние месяцы, то выяснится, что во время своих бесконечных зарубежных турне и встреч на высшем уровне украинский лидер просит у союзников оружие, военную технику и ничего более. Возможно, где-то кулуарно и упоминались новые котлы, генераторы, трансформаторы, высоковольтные опоры и прочая сугубо энергетическая инфраструктура, но в официальных заявлениях об этом нет ни слова.С учетом того что в Вашингтоне и Брюсселе прекрасно осведомлены о нынешнем положении в украинской энергетике, это свидетельствует, что спонсоров текущего конфликта все полностью устраивает. То, что коллективный Запад во всех без исключения случаях своего явно или прокси-военного участия не вкладывается в восстановление местной инфраструктуры, известно давно. Это наконец-то поняли и на Украине, где уже не слыхать радужных рассказов, как сейчас придет западный дядя, даст денег и все-все отстроит.В глобальной проекции это также может быть признаком того, что Вашингтон с коллегами по антироссийскому цеху оценивают перспективы идущего конфликта как малообещающие с точки зрения вероятности победы над Россией не только на поле боя, но и в экономическом секторе. Если это так, то все происходящее предельно прагматично. Зачем вкладываться в то, что с высокой долей вероятности предстоит потерять: логичнее переложить расходы по восстановлению жизненно важных систем на тех, под чьим контролем окажутся эти территории впоследствии.Когда начиналась СВО, ее целью определялась демилитаризация государства Украина. Спустя полтора года стало понятно, что деэлектрификация в этом деле — изрядное подспорье.

https://ria.ru/20230718/ventil-1884749553.html

https://ria.ru/20230711/svalka-1883392542.html

https://ria.ru/20230709/ukraina-1883071935.html

https://ria.ru/20230718/energetika-1884934870.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

украина, россия, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, всемирный банк, аналитика