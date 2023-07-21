https://ria.ru/20230721/sotspolitika-1885539331.html

Соцполитику Союзного государства обсудят на "правительственном часе"

Соцполитику Союзного государства обсудят на "правительственном часе" - РИА Новости, 21.07.2023

Соцполитику Союзного государства обсудят на "правительственном часе"

Вопросы унификации законодательства Беларуси и России в сфере труда, здравоохранения и социальной сферы обсуждают союзные парламентарии в Минске, сообщает... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:01

2023-07-21T16:01

2023-07-21T16:26

парламентское собрание союза беларуси и россии

елена афанасьева

совет федерации рф

россия

белоруссия

минск

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вопросы унификации законодательства Беларуси и России в сфере труда, здравоохранения и социальной сферы обсуждают союзные парламентарии в Минске, сообщает Sputnik.В Палате представителей состоится заседание Комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению.Как сообщила журналистам Председатель комиссии по труду, социальной политике и здравоохранению Парламентского собрания Союза Беларуси и России, член Комитета по международным делам Совета федерации Госдумы РФ Елена Афанасьева, в палате представителей состоится заседание к, а тема унификации законодательства будет вынесена на "правительственный час"."Очень хорошо, что сейчас Парламентское собрание проводит такую работу, как "правительственный час". Это дает возможность депутатам плотно взаимодействовать с исполнительной ветвью власти, чтобы реализовывать поставленные президентами задачи", - подчеркнула Афанасьева.По ее словам, сфера, с которой работает комиссии по труду, социальной политике и здравоохранению, наиболее чувствительна для обычного человека - жителя как Беларуси, так и России. Она охватывает такие темы, как труд, охрана труда, получение достойного заработка, здравоохранение, социальные гарантии."Мы рады, что "правительственный час" посвящен этой сфере. Для нас он важен, потому что тема социальных гарантий касается любого гражданина Союзного государства", - отметила Афанасьева.По ее словам, этот "правительственный час" будет посвящен труду и социальному обеспечению пенсионеров России в рамках Союзного государства.Афанасьева отметила, что социальная сфера, а также сферы здравоохранения и труда — это те направления, где наиболее унифицировано законодательство Беларуси и России."Союзные парламентарии в этом направлении в последние лет восемь очень сильно поработали над законами", - подчеркнула Афанасьева, добавив, что совместно с правительствами они "расшили все основные моменты", которые мешали унификации законодательств двух стран в социальной сфере и сфере труда."Мы практически достигли уровня построения единого рынка труда, хотя нам есть еще над чем работать, но мы можем с уверенность сказать, что белорусы могут свободно работать в Российской Федерации, что россияне могут свободно приезжать в Беларусь, чтобы жить и работать", - подытожила она.Афанасьева отметила, что решение законодательных вопросов в социальной сфере, сфере труда и здравоохранения - один из фундаментальных вопросов Союзного государства."Когда человек понимает, что у него есть место работы, достойная оплата за этот труд, что его не задерживают за то, что у него паспорт определенного государства, он может спокойно выстраивать свою жизнь, планировать семью и детей", — сказала парламентарий.Она пояснила, что союзное государство к этой цели шло последние 20 лет и в данном уже есть серьезные результаты. Парламентарии будут фиксироваться на достигнутых успехах и уже сегодня на заседании комиссии поговорят о том, "какие есть перспективы".Также речь идет о том, что в рамках Союзного государства должен быть достаточно высокий уровень заработной платы."Потому что достойный уровень заработка не вызывает желания у человека уехать за территорию Союзного государства", - сказала она, добавив, что "нет труда, нет работы, нет зарплаты - это не наш путь".Парламентарий также отметила, что особое внимание при унификации законодательства и формирования социальной политики в Союзном государстве будет уделяться теме семьи, пособий, пенсионному обеспечению, вопросам здравоохранения.Подготовить тему "социалки" на "правительственный час" получил союзным парламентариям председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин.Как ожидается, "правительственный час" пройдет в начале сентября 2023 года в рамках заседания Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по тематике обеспечения равных прав граждан Беларуси и России в социально-трудовой сфере.

https://ria.ru/20230406/integratsiya-1863599767.html

https://ria.ru/20230602/parlamentarii-1875806620.html

https://ria.ru/20230419/medpomosch-1866391877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

елена афанасьева, совет федерации рф, россия, белоруссия, минск, госдума рф, вячеслав володин