https://ria.ru/20230721/sotrudnichestvo-1885392615.html

Российский дипломат оценил сотрудничество с КНР после COVID-ограничений

Российский дипломат оценил сотрудничество с КНР после COVID-ограничений - РИА Новости, 21.07.2023

Российский дипломат оценил сотрудничество с КНР после COVID-ограничений

Сотрудничество России и Китая активно развивается по разным направлениям после снятия ковидных ограничений, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Харбине... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T03:04

2023-07-21T03:04

2023-07-21T03:04

санкт-петербургский государственный университет

россия

китай

харбин

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ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Сотрудничество России и Китая активно развивается по разным направлениям после снятия ковидных ограничений, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Харбине Сергей Линник. "Хотел бы отметить, что после снятия в Китае ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сотрудничество двух стран активно восстанавливается по широкому спектру направлений", - сказал он. По словам генконсула, ярким событием в сфере гуманитарных контактов стала XIII Российско-Китайская ярмарка культуры и искусства, организованная правительством Амурской области и народным правительством провинции Хэйлунцзян при поддержке Министерства культуры РФ и министерства культуры и туризма КНР, ее мероприятия продлятся до конца августа этого года. "По линии образовательных контактов на осень запланировано открытие совместного кампуса Санкт-Петербургского государственного университета и Харбинского политехнического университета, а также проведение Форума Ассоциации технических университетов России и Китая", - рассказал генконсул. Кроме того, отметил Линник, в торгово-экономической сфере во второй половине этого года в провинции Хэйлунцзян российское участие планируется в Китайской международной выставке новых материалов и в Китайской международной выставке экологически чистых продуктов. "Отдельно хотелось бы упомянуть 9-ю Китайскую международную выставку приграничной торговли в Суйфэньхэ, которая запланирована на август этого года. В рамках этой выставки пройдет 15-й Форум мэров приграничных городов и ряд других профильных мероприятий", - рассказал он. Ранее дипмиссия сообщила, что новый генконсул РФ в Харбине Сергей Линник 12 июля прибыл в КНР и приступил к работе.

https://ria.ru/20230721/bezviz-1885391201.html

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китай

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санкт-петербургский государственный университет, россия, китай, харбин