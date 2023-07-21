Рейтинг@Mail.ru
Кандидат на пост главы Хакасии Сокол попал в больницу с аппендицитом - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/sokol-1885412582.html
Кандидат на пост главы Хакасии Сокол попал в больницу с аппендицитом
Кандидат на пост главы Хакасии Сокол попал в больницу с аппендицитом - РИА Новости, 21.07.2023
Кандидат на пост главы Хакасии Сокол попал в больницу с аппендицитом
Депутат Госдумы, претендующий на пост главы Хакасии, Сергей Сокол сообщил в своем телеграм-канале, что попал в больницу с аппендицитом. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T09:27
2023-07-21T09:27
сергей сокол
единая россия
госдума рф
республика хакасия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568707297_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_28277ea7d4fa52430a0b879a36dd3b6a.jpg
КРАСНОЯРСК, 21 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы, претендующий на пост главы Хакасии, Сергей Сокол сообщил в своем телеграм-канале, что попал в больницу с аппендицитом. "Вчера почувствовал себя плохо, ночью состояние ухудшилось, поехал в больницу. Аппендицит, перитонит, операция. Большое спасибо и низкий поклон врачам Абаканской межрайонной клинической больницы – спасли", - написал Сокол. Он сообщил, что переносит запланированные ранее встречи. Кроме того, политик развеял слухи о том, что приехал в больницу на скорой из VIP-зала аэропорта. "Приехал в больницу не на скорой и не из VIP-зала аэропорта, а сам вместе с сыном из дома", - говорится в сообщении. Сокол был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на выборы главы Хакасии после его возвращения из зоны проведения специальной военной операции, куда он ездил добровольцем. Документы для участия в выборах он сдал в избирком 15 июня.
https://ria.ru/20230712/khakasiya-1883682082.html
республика хакасия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568707297_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a63b7fe282589c70aee92e37c5a814cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей сокол, единая россия, госдума рф, республика хакасия
Сергей Сокол, Единая Россия, Госдума РФ, Республика Хакасия
Кандидат на пост главы Хакасии Сокол попал в больницу с аппендицитом

Депутат ГД и кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол попал в больницу с аппендицитом

© Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Сокол
Сергей Сокол
© Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сергей Сокол . Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 21 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы, претендующий на пост главы Хакасии, Сергей Сокол сообщил в своем телеграм-канале, что попал в больницу с аппендицитом.
"Вчера почувствовал себя плохо, ночью состояние ухудшилось, поехал в больницу. Аппендицит, перитонит, операция. Большое спасибо и низкий поклон врачам Абаканской межрайонной клинической больницы – спасли", - написал Сокол.
Он сообщил, что переносит запланированные ранее встречи. Кроме того, политик развеял слухи о том, что приехал в больницу на скорой из VIP-зала аэропорта.
"Приехал в больницу не на скорой и не из VIP-зала аэропорта, а сам вместе с сыном из дома", - говорится в сообщении.
Сокол был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на выборы главы Хакасии после его возвращения из зоны проведения специальной военной операции, куда он ездил добровольцем. Документы для участия в выборах он сдал в избирком 15 июня.
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Власти Хакасии попросили проверить информацию о давлении на учителей
12 июля, 10:58
 
Сергей СоколЕдиная РоссияГосдума РФРеспублика Хакасия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала