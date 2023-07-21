https://ria.ru/20230721/sokol-1885412582.html

Кандидат на пост главы Хакасии Сокол попал в больницу с аппендицитом

Кандидат на пост главы Хакасии Сокол попал в больницу с аппендицитом - РИА Новости, 21.07.2023

Кандидат на пост главы Хакасии Сокол попал в больницу с аппендицитом

Депутат Госдумы, претендующий на пост главы Хакасии, Сергей Сокол сообщил в своем телеграм-канале, что попал в больницу с аппендицитом. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T09:27

2023-07-21T09:27

2023-07-21T09:27

сергей сокол

единая россия

госдума рф

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 21 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы, претендующий на пост главы Хакасии, Сергей Сокол сообщил в своем телеграм-канале, что попал в больницу с аппендицитом. "Вчера почувствовал себя плохо, ночью состояние ухудшилось, поехал в больницу. Аппендицит, перитонит, операция. Большое спасибо и низкий поклон врачам Абаканской межрайонной клинической больницы – спасли", - написал Сокол. Он сообщил, что переносит запланированные ранее встречи. Кроме того, политик развеял слухи о том, что приехал в больницу на скорой из VIP-зала аэропорта. "Приехал в больницу не на скорой и не из VIP-зала аэропорта, а сам вместе с сыном из дома", - говорится в сообщении. Сокол был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на выборы главы Хакасии после его возвращения из зоны проведения специальной военной операции, куда он ездил добровольцем. Документы для участия в выборах он сдал в избирком 15 июня.

https://ria.ru/20230712/khakasiya-1883682082.html

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей сокол, единая россия, госдума рф, республика хакасия