https://ria.ru/20230721/sobchak-1885520726.html

Собчак показала пустой зал на концерте "Сплин" за границей

Собчак показала пустой зал на концерте "Сплин" за границей - РИА Новости, 21.07.2023

Собчак показала пустой зал на концерте "Сплин" за границей

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале разместила ролик, на котором показала пустой зал на концерте осудившей спецоперацию группы... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T18:39

2023-07-21T18:39

2023-07-21T22:27

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале разместила ролик, на котором показала пустой зал на концерте осудившей спецоперацию группы "Сплин" в Италии. Шоу состоялось 20 июля в Marbella Arena.На видео Собчак демонстрирует сектора трибун, которые заполнены менее чем на половину, а другие и вовсе пустуют. В танцпартере тоже мало людей. При этом группа выступает на сцене. "Вчера я расстраивалась до слез. Прилетела специально на концерт группы "Сплин" в Марбелью. Прихожу – и вижу такой зал. Ужасно обидно за него", – подписала ролик Собчак. В прошлом году участники группы "Сплин" осудили спецоперацию и улетели за границу, где продолжили давать концерты.В России концерты музыкантов начали отменяться. Их также убрали с афиш фестивалей, на которых исполнители были заявлены как участники.Рокеры не комментируют произошедшее.

https://ria.ru/20230526/splin-1874347448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сплин, ксения собчак, россия, знаменитости, италия, музыка, новости шоу-бизнеса