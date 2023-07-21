https://ria.ru/20230721/sobchak-1885520726.html
Собчак показала пустой зал на концерте "Сплин" за границей
Собчак показала пустой зал на концерте "Сплин" за границей - РИА Новости, 21.07.2023
Собчак показала пустой зал на концерте "Сплин" за границей
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале разместила ролик, на котором показала пустой зал на концерте осудившей спецоперацию группы... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T18:39
2023-07-21T18:39
2023-07-21T22:27
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале разместила ролик, на котором показала пустой зал на концерте осудившей спецоперацию группы "Сплин" в Италии. Шоу состоялось 20 июля в Marbella Arena.На видео Собчак демонстрирует сектора трибун, которые заполнены менее чем на половину, а другие и вовсе пустуют. В танцпартере тоже мало людей. При этом группа выступает на сцене. "Вчера я расстраивалась до слез. Прилетела специально на концерт группы "Сплин" в Марбелью. Прихожу – и вижу такой зал. Ужасно обидно за него", – подписала ролик Собчак. В прошлом году участники группы "Сплин" осудили спецоперацию и улетели за границу, где продолжили давать концерты.В России концерты музыкантов начали отменяться. Их также убрали с афиш фестивалей, на которых исполнители были заявлены как участники.Рокеры не комментируют произошедшее.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сплин, ксения собчак, россия, знаменитости, италия, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Сплин, Ксения Собчак, Россия, Знаменитости, Италия, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Собчак показала пустой зал на концерте "Сплин" за границей
Ксения Собчак показала пустые трибуны на концерте осудившей СВО группы "Сплин" в Италии
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости.
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале разместила ролик, на котором показала
пустой зал на концерте осудившей спецоперацию группы "Сплин" в Италии. Шоу состоялось 20 июля в Marbella Arena.
На видео Собчак демонстрирует сектора трибун, которые заполнены менее чем на половину, а другие и вовсе пустуют. В танцпартере тоже мало людей. При этом группа выступает на сцене.
«
"Вчера я расстраивалась до слез. Прилетела специально на концерт группы "Сплин" в Марбелью. Прихожу – и вижу такой зал. Ужасно обидно за него", – подписала ролик Собчак.
В прошлом году участники группы "Сплин" осудили спецоперацию и улетели за границу, где продолжили давать концерты.
В России концерты музыкантов начали отменяться. Их также убрали с афиш фестивалей, на которых исполнители были заявлены как участники.
Рокеры не комментируют произошедшее.
В Архангельске отменили концерт группы "Сплин"