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Опрос показал, представители каких профессий чаще всего видят сны о работе - РИА Новости, 21.07.2023
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05:40 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/sny-1885398311.html
Опрос показал, представители каких профессий чаще всего видят сны о работе
Опрос показал, представители каких профессий чаще всего видят сны о работе - РИА Новости, 21.07.2023
Опрос показал, представители каких профессий чаще всего видят сны о работе
Чаще всего работа снится менеджерам по работе с клиентами и учителям, реже всего - системным администраторам и дизайнерам, показало исследование сервиса... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T05:40
2023-07-21T05:40
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Чаще всего работа снится менеджерам по работе с клиентами и учителям, реже всего - системным администраторам и дизайнерам, показало исследование сервиса SuperJob для РИА Новости. "Среди представителей распространенных профессиональных групп о том, что им снится работа, чаще всего говорят специалисты, по долгу службы много общающиеся с людьми, - менеджеры по работе с клиентами (49%), учителя (47%) и менеджеры по продажам (45%). Реже всего сны о работе посещают системных администраторов (19%) и дизайнеров (20%)", - показало исследование, в котором участвовали 3 тысячи респондентов. Даже ночью о делах думают четверо из десяти россиян: о том, что им снится работа, рассказали 39% участников исследования. При этом, отмечают аналитики, по сравнению с прошлым годом подобные сновидения стали посещать трудящихся чуть реже. Также выяснилось, что женщины видят работу во сне чаще мужчин (44% против 34% соответственно), а респонденты до 34 лет - чаще старшего поколения (46% против 36%). А чем выше доход россиян, тем реже им снится работа: если среди граждан с зарплатой менее 50 тысяч рублей об этом рассказали 45%, то среди опрошенных с доходом более 80 тысяч рублей - только 36%.
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общество
Общество
Опрос показал, представители каких профессий чаще всего видят сны о работе

SuperJob: работа чаще всего снится учителям и менеджерам по работе с клиентами

© Depositphotos.com / VolurolУставший мужчина спит в офисе
Уставший мужчина спит в офисе - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Depositphotos.com / Volurol
Уставший мужчина спит в офисе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Чаще всего работа снится менеджерам по работе с клиентами и учителям, реже всего - системным администраторам и дизайнерам, показало исследование сервиса SuperJob для РИА Новости.
«
"Среди представителей распространенных профессиональных групп о том, что им снится работа, чаще всего говорят специалисты, по долгу службы много общающиеся с людьми, - менеджеры по работе с клиентами (49%), учителя (47%) и менеджеры по продажам (45%). Реже всего сны о работе посещают системных администраторов (19%) и дизайнеров (20%)", - показало исследование, в котором участвовали 3 тысячи респондентов.
Даже ночью о делах думают четверо из десяти россиян: о том, что им снится работа, рассказали 39% участников исследования. При этом, отмечают аналитики, по сравнению с прошлым годом подобные сновидения стали посещать трудящихся чуть реже.
Также выяснилось, что женщины видят работу во сне чаще мужчин (44% против 34% соответственно), а респонденты до 34 лет - чаще старшего поколения (46% против 36%).
А чем выше доход россиян, тем реже им снится работа: если среди граждан с зарплатой менее 50 тысяч рублей об этом рассказали 45%, то среди опрошенных с доходом более 80 тысяч рублей - только 36%.
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