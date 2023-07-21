https://ria.ru/20230721/sny-1885398311.html

Опрос показал, представители каких профессий чаще всего видят сны о работе

Опрос показал, представители каких профессий чаще всего видят сны о работе - РИА Новости, 21.07.2023

Опрос показал, представители каких профессий чаще всего видят сны о работе

Чаще всего работа снится менеджерам по работе с клиентами и учителям, реже всего - системным администраторам и дизайнерам, показало исследование сервиса... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T05:40

2023-07-21T05:40

2023-07-21T05:40

общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Чаще всего работа снится менеджерам по работе с клиентами и учителям, реже всего - системным администраторам и дизайнерам, показало исследование сервиса SuperJob для РИА Новости. "Среди представителей распространенных профессиональных групп о том, что им снится работа, чаще всего говорят специалисты, по долгу службы много общающиеся с людьми, - менеджеры по работе с клиентами (49%), учителя (47%) и менеджеры по продажам (45%). Реже всего сны о работе посещают системных администраторов (19%) и дизайнеров (20%)", - показало исследование, в котором участвовали 3 тысячи респондентов. Даже ночью о делах думают четверо из десяти россиян: о том, что им снится работа, рассказали 39% участников исследования. При этом, отмечают аналитики, по сравнению с прошлым годом подобные сновидения стали посещать трудящихся чуть реже. Также выяснилось, что женщины видят работу во сне чаще мужчин (44% против 34% соответственно), а респонденты до 34 лет - чаще старшего поколения (46% против 36%). А чем выше доход россиян, тем реже им снится работа: если среди граждан с зарплатой менее 50 тысяч рублей об этом рассказали 45%, то среди опрошенных с доходом более 80 тысяч рублей - только 36%.

https://ria.ru/20230312/sobaki-1857286964.html

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общество