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"Хочу вас расстрелять". В Молдавии врач попытался унизить русскую пациентку
"Хочу вас расстрелять". В Молдавии врач попытался унизить русскую пациентку - РИА Новости, 21.07.2023
"Хочу вас расстрелять". В Молдавии врач попытался унизить русскую пациентку
В Молдавии врач отказался принимать пациентку из-за того, что она русская и говорит на русском языке, видео инцидента опубликовал Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:30
2023-07-21T11:30
2023-07-21T12:05
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Молдавии врач отказался принимать пациентку из-за того, что она русская и говорит на русском языке, видео инцидента опубликовал Sputnik Ближнее зарубежье."Мне хочется вытащить "Калашников" и расстрелять вас, поскольку вы для меня враги сразу", — пригрозил сотрудник больницы.Республиканская клиническая больница Молдовы прокомментировала инцидент, осудив произошедшее и пообещав проанализировать случай в Комиссии по этике учреждения, а также принесла свои извинения за поведение врача.Двенадцатого июля посольство России в Кишиневе заявило, что в Молдавии стартовал "месячник русофобии", замаскированный под борьбу с тоталитаризмом, который продвигает разжигание ненависти к России. Это стало реакцией на действия официального Кишинева, установившего на центральной площади молдавской столицы два товарных вагона, обозначив их выставкой "Бессарабцы в ГУЛАГе", посвященной жертвам сталинского режима.
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в мире, молдавия, россия, кишинев
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев
"Хочу вас расстрелять". В Молдавии врач попытался унизить русскую пациентку
В Молдавии врач устроил скандал, отказавшись лечить русскоязычных пациентов