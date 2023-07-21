Рейтинг@Mail.ru
"Хочу вас расстрелять". В Молдавии врач попытался унизить русскую пациентку - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 21.07.2023 (обновлено: 12:05 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/skandal-1885449393.html
"Хочу вас расстрелять". В Молдавии врач попытался унизить русскую пациентку
"Хочу вас расстрелять". В Молдавии врач попытался унизить русскую пациентку - РИА Новости, 21.07.2023
"Хочу вас расстрелять". В Молдавии врач попытался унизить русскую пациентку
В Молдавии врач отказался принимать пациентку из-за того, что она русская и говорит на русском языке, видео инцидента опубликовал Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:30
2023-07-21T12:05
в мире
молдавия
россия
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885452130_0:183:1300:914_1920x0_80_0_0_bfa47dd99064b750e57a768c0ecc0d51.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Молдавии врач отказался принимать пациентку из-за того, что она русская и говорит на русском языке, видео инцидента опубликовал Sputnik Ближнее зарубежье.&quot;Мне хочется вытащить &quot;Калашников&quot; и расстрелять вас, поскольку вы для меня враги сразу&quot;, — пригрозил сотрудник больницы.Республиканская клиническая больница Молдовы прокомментировала инцидент, осудив произошедшее и пообещав проанализировать случай в Комиссии по этике учреждения, а также принесла свои извинения за поведение врача.Двенадцатого июля посольство России в Кишиневе заявило, что в Молдавии стартовал "месячник русофобии", замаскированный под борьбу с тоталитаризмом, который продвигает разжигание ненависти к России. Это стало реакцией на действия официального Кишинева, установившего на центральной площади молдавской столицы два товарных вагона, обозначив их выставкой "Бессарабцы в ГУЛАГе", посвященной жертвам сталинского режима.
https://ria.ru/20230627/rusofobiya-1880571874.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885452130_81:0:1300:914_1920x0_80_0_0_5afef2c3c8d898ce1fe960c23f2458f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, кишинев
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев
"Хочу вас расстрелять". В Молдавии врач попытался унизить русскую пациентку

В Молдавии врач устроил скандал, отказавшись лечить русскоязычных пациентов

© Sputnik Ближнее зарубежье/TelegramКадр видео, на котором врач унижает русскую пациентку
Кадр видео, на котором врач унижает русскую пациентку
© Sputnik Ближнее зарубежье/Telegram
Кадр видео, на котором врач унижает русскую пациентку
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Молдавии врач отказался принимать пациентку из-за того, что она русская и говорит на русском языке, видео инцидента опубликовал Sputnik Ближнее зарубежье.
«

"Мне хочется вытащить "Калашников" и расстрелять вас, поскольку вы для меня враги сразу", — пригрозил сотрудник больницы.

Республиканская клиническая больница Молдовы прокомментировала инцидент, осудив произошедшее и пообещав проанализировать случай в Комиссии по этике учреждения, а также принесла свои извинения за поведение врача.
Двенадцатого июля посольство России в Кишиневе заявило, что в Молдавии стартовал "месячник русофобии", замаскированный под борьбу с тоталитаризмом, который продвигает разжигание ненависти к России. Это стало реакцией на действия официального Кишинева, установившего на центральной площади молдавской столицы два товарных вагона, обозначив их выставкой "Бессарабцы в ГУЛАГе", посвященной жертвам сталинского режима.
Вид на башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Ненависть к России как очевидность: русофобов нужно сажать
27 июня, 08:00
 
В миреМолдавияРоссияКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала