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В Забайкалье оштрафовали главу района за почти 30 нападений собак на людей - РИА Новости, 21.07.2023
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11:57 21.07.2023 (обновлено: 11:58 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/shtraf-1885453786.html
В Забайкалье оштрафовали главу района за почти 30 нападений собак на людей
В Забайкалье оштрафовали главу района за почти 30 нападений собак на людей - РИА Новости, 21.07.2023
В Забайкалье оштрафовали главу района за почти 30 нападений собак на людей
Главу Читинского района Забайкальского края Виктора Машукова признали виновным в халатности и назначили штраф в 100 тысяч рублей из-за нападений собак на... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:57
2023-07-21T11:58
происшествия
читинский район
забайкальский край
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ЧИТА, 21 июл - РИА Новости. Главу Читинского района Забайкальского края Виктора Машукова признали виновным в халатности и назначили штраф в 100 тысяч рублей из-за нападений собак на жителей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По версии следствия, из-за нападений в 2021-2022 годах пострадали 29 человек, в том числе 21 ребёнок. О завершении расследования СК РФ сообщал в середине декабря. "Центральный районный суд Читы постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении главы Читинского района Виктора Машукова. Он признан виновным по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность")… Суд назначил чиновнику наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что глава района знал о нахождении на территории муниципального района более 1,2 тысячи бездомных собак, их агрессивном поведении и нападении на людей. По данным ведомства, Машуков с апреля 2021 по февраль 2022 года не принимал мер к введению режима повышенной готовности и выделению дополнительных бюджетных средств на их отлов. Судебный акт в законную силу не вступил.
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происшествия, читинский район, забайкальский край
Происшествия, Читинский район, Забайкальский край
В Забайкалье оштрафовали главу района за почти 30 нападений собак на людей

В Забайкалье оштрафовали главу района Машукова за почти 30 нападений собак на людей

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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ЧИТА, 21 июл - РИА Новости. Главу Читинского района Забайкальского края Виктора Машукова признали виновным в халатности и назначили штраф в 100 тысяч рублей из-за нападений собак на жителей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По версии следствия, из-за нападений в 2021-2022 годах пострадали 29 человек, в том числе 21 ребёнок. О завершении расследования СК РФ сообщал в середине декабря.
"Центральный районный суд Читы постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении главы Читинского района Виктора Машукова. Он признан виновным по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность")… Суд назначил чиновнику наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что глава района знал о нахождении на территории муниципального района более 1,2 тысячи бездомных собак, их агрессивном поведении и нападении на людей. По данным ведомства, Машуков с апреля 2021 по февраль 2022 года не принимал мер к введению режима повышенной готовности и выделению дополнительных бюджетных средств на их отлов.
Судебный акт в законную силу не вступил.
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