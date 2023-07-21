https://ria.ru/20230721/shtraf-1885453786.html

В Забайкалье оштрафовали главу района за почти 30 нападений собак на людей

В Забайкалье оштрафовали главу района за почти 30 нападений собак на людей - РИА Новости, 21.07.2023

В Забайкалье оштрафовали главу района за почти 30 нападений собак на людей

Главу Читинского района Забайкальского края Виктора Машукова признали виновным в халатности и назначили штраф в 100 тысяч рублей из-за нападений собак на... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T11:57

2023-07-21T11:57

2023-07-21T11:58

происшествия

читинский район

забайкальский край

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ЧИТА, 21 июл - РИА Новости. Главу Читинского района Забайкальского края Виктора Машукова признали виновным в халатности и назначили штраф в 100 тысяч рублей из-за нападений собак на жителей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По версии следствия, из-за нападений в 2021-2022 годах пострадали 29 человек, в том числе 21 ребёнок. О завершении расследования СК РФ сообщал в середине декабря. "Центральный районный суд Читы постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении главы Читинского района Виктора Машукова. Он признан виновным по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность")… Суд назначил чиновнику наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что глава района знал о нахождении на территории муниципального района более 1,2 тысячи бездомных собак, их агрессивном поведении и нападении на людей. По данным ведомства, Машуков с апреля 2021 по февраль 2022 года не принимал мер к введению режима повышенной готовности и выделению дополнительных бюджетных средств на их отлов. Судебный акт в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20230715/sobaka-1884408729.html

читинский район

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, читинский район, забайкальский край