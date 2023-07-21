В Ярославской области завершили строительство Вощажниковской школы
Учебный класс в общеобразовательной школе. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Департамент строительства Ярославской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию Вощажниковской средней общеобразовательной школы в Борисоглебском районе, сообщает правительство региона.
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"На строительство Вощажниковской школы было предусмотрено более 520 миллионов рублей за счет средств федерального и областного бюджетов. Все строительные работы в здании завершены. Теперь объект необходимо поставить на кадастровый учет и провести лицензирование учреждения", - цитирует пресс-служба областного правительства и.о. директора регионального департамента строительства Александра Гаврилова.
По данным областного правительства, современное двухэтажное здание Вощажниковской школы общей площадью 6378 квадратных метров будет принимать 240 учащихся в смену. Школа полностью оснащена для комфортного пребывания и перемещения учащихся, в том числе маломобильных.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что правительство региона ведёт серьезную работу по созданию комфортной образовательной среды для школьников. По его словам, в областном центре строятся три новые школы: на Московском проспекте, улицах Большой Федоровской и Пашуковской. Идут работы в селе Погорелке Рыбинского района, в Угличе и в поселке Заволжье Ярославского района. Сдана и ждет своих учеников школа в селе Марково Ростовского района.
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"Рассчитываем, что уютные помещения, современные оборудованные классы новых школ будут стимулировать у ребят интерес к учебе, творчеству. Такие социально значимые объекты становятся еще и дополнительным импульсом развития территорий и повышения их привлекательности для жителей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.