https://ria.ru/20230721/shkola-1885533089.html

В Ярославской области завершили строительство Вощажниковской школы

В Ярославской области завершили строительство Вощажниковской школы - РИА Новости, 21.07.2023

В Ярославской области завершили строительство Вощажниковской школы

Департамент строительства Ярославской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию Вощажниковской средней общеобразовательной ​школы в Борисоглебском районе, РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T15:38

2023-07-21T15:38

2023-07-21T15:40

ярославская область

общество

ярославская область

борисоглебский район

рыбинский район

александр гаврилов

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Департамент строительства Ярославской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию Вощажниковской средней общеобразовательной ​школы в Борисоглебском районе, сообщает правительство региона. "На строительство Вощажниковской школы было предусмотрено более 520 миллионов рублей за счет средств федерального и областного бюджетов. Все строительные работы в здании завершены. Теперь объект необходимо поставить на кадастровый учет и провести лицензирование учреждения", - цитирует пресс-служба областного правительства и.о. директора регионального департамента строительства Александра Гаврилова. По данным областного правительства, современное двухэтажное здание Вощажниковской школы общей площадью 6378 квадратных метров будет принимать 240 учащихся в смену. Школа полностью оснащена для комфортного пребывания и перемещения учащихся, в том числе маломобильных. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что правительство региона ведёт серьезную работу по созданию комфортной образовательной среды для школьников. По его словам, в областном центре строятся три новые школы: на Московском проспекте, улицах Большой Федоровской и Пашуковской. Идут работы в селе Погорелке Рыбинского района, в Угличе и в поселке Заволжье Ярославского района. Сдана и ждет своих учеников школа в селе Марково Ростовского района. "Рассчитываем, что уютные помещения, современные оборудованные классы новых школ будут стимулировать у ребят интерес к учебе, творчеству. Такие социально значимые объекты становятся еще и дополнительным импульсом развития территорий и повышения их привлекательности для жителей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20230711/medalisty-1883596182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярославская область, борисоглебский район, рыбинский район, александр гаврилов, михаил евраев