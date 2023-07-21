https://ria.ru/20230721/shar-1885582919.html
В Польше обнаружили воздушный шар с электроникой
В Польше обнаружили воздушный шар с электроникой - РИА Новости, 21.07.2023
В Польше обнаружили воздушный шар с электроникой
Воздушный шар с электроникой обнаружили в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T18:35
2023-07-21T18:35
2023-07-21T18:35
в мире
польша
великопольское воеводство
белоруссия
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ВАРШАВА, 21 июл – РИА Новости. Воздушный шар с электроникой обнаружили в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. "Загадочный летающий объект был найден в лесу на территории Кольского повята Великопольского воеводства (центральная Польша). Это воздушный шар с загадочной платой", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, на плате, среди прочего, находятся интегральные схемы. "На месте работают сотрудники полиции и сотрудники органов внутренней безопасности. На данном этапе нельзя сказать, кому принадлежит воздушный шар и почему он там оказался", - говорится в сообщении. В конце весны польские военные сообщили, что ищут аэростат, который, по данным радиолокационных служб, прилетел из Белоруссии. Об обнаружении данного объекта до сих пор не сообщалось.
https://ria.ru/20230714/shar-1884252985.html
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в мире, польша, великопольское воеводство, белоруссия
В мире, Польша, Великопольское воеводство, Белоруссия
В Польше обнаружили воздушный шар с электроникой
RMF FM: в Польше на территории Кольского повята нашли воздушный шар с электронной платой