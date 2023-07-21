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Путин: нужно подумать о занятости членов семей военных в Арктической зоне - РИА Новости, 21.07.2023
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00:05 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/semi-1885385263.html
Путин: нужно подумать о занятости членов семей военных в Арктической зоне
Путин: нужно подумать о занятости членов семей военных в Арктической зоне - РИА Новости, 21.07.2023
Путин: нужно подумать о занятости членов семей военных в Арктической зоне
Необходимо подумать о занятости членов семей военных в Арктической зоне, в том числе, о программах по переобучению, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T00:05
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россия
общество
владимир путин
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МУРМАНСК, 21 июл - РИА Новости. Необходимо подумать о занятости членов семей военных в Арктической зоне, в том числе, о программах по переобучению, заявил президент РФ Владимир Путин. "Еще один момент, о котором мы сейчас не говорили, но говорили с губернатором, пока вот сюда передвигались, нужно подумать заранее о занятости членов семей военнослужащих. Здесь разные существуют возможности для этого, ничего здесь нового и сложного нет, нужно просто заранее об этом подумать. В том числе и обеспечить доступность программ для переобучения или освоения новых специальностей для тех людей, которые хотят этим заняться", - сказал он на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин: нужно подумать о занятости членов семей военных в Арктической зоне

Президент России Путин: надо подумать о занятости членов семей военных в Арктической зоне

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МУРМАНСК, 21 июл - РИА Новости. Необходимо подумать о занятости членов семей военных в Арктической зоне, в том числе, о программах по переобучению, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Еще один момент, о котором мы сейчас не говорили, но говорили с губернатором, пока вот сюда передвигались, нужно подумать заранее о занятости членов семей военнослужащих. Здесь разные существуют возможности для этого, ничего здесь нового и сложного нет, нужно просто заранее об этом подумать. В том числе и обеспечить доступность программ для переобучения или освоения новых специальностей для тех людей, которые хотят этим заняться", - сказал он на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Путин заявил о важности развития Арктических населенных пунктов
Вчера, 23:11
 
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