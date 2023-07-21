https://ria.ru/20230721/semi-1885385263.html

Путин: нужно подумать о занятости членов семей военных в Арктической зоне

Путин: нужно подумать о занятости членов семей военных в Арктической зоне - РИА Новости, 21.07.2023

Путин: нужно подумать о занятости членов семей военных в Арктической зоне

Необходимо подумать о занятости членов семей военных в Арктической зоне, в том числе, о программах по переобучению, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T00:05

2023-07-21T00:05

2023-07-21T00:05

россия

общество

владимир путин

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МУРМАНСК, 21 июл - РИА Новости. Необходимо подумать о занятости членов семей военных в Арктической зоне, в том числе, о программах по переобучению, заявил президент РФ Владимир Путин. "Еще один момент, о котором мы сейчас не говорили, но говорили с губернатором, пока вот сюда передвигались, нужно подумать заранее о занятости членов семей военнослужащих. Здесь разные существуют возможности для этого, ничего здесь нового и сложного нет, нужно просто заранее об этом подумать. В том числе и обеспечить доступность программ для переобучения или освоения новых специальностей для тех людей, которые хотят этим заняться", - сказал он на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.

https://ria.ru/20230720/putin-1885381696.html

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россия, общество, владимир путин